A Selllva lisboeta preparou-se para o verão com uma esplanada

O restaurante mais selvático de Lisboa abriu portas em dezembro para as encerrar poucos meses depois devido à pandemia COVID-19. Agora, preparado para enfrentar a “nova normalidade” depois de uma hibernação de dois meses, esta selva urbana garante “níveis de segurança em alerta máximo”. Para isso o restaurante passa a contar com uma esplanada.

“Neste novo cenário ao ar livre da Mouzinho da Silveira há agora 48 lugares no interior e 16 no exterior, seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde”, sublinham os responsáveis do Selllva em comunicado.

Na carta, com opções para veganos, vegetarianos e carnívoros, destacam-se os ovos, as panquecas e as frutas, para os fãs de pequenos-almoços ou brunches.

créditos: Selllva

Nos pratos principais, refira-se o frango assado com kimchi ou feijão preto, tataki de atum, bowl veggie, do Médio Oriente ou do Brasil ou o risoto de beterraba e cogumelos.

Para despedida, o “healthy brownie” ou a sobremesa “now bring me sugar”.

A influência das viagens também é visível na carta de bebidas e as opções vão desde os sumos naturais, detox e smoothies aos cocktails que remetem para a Sétima Arte: “King Kong”, “Rei Juliano” ou “Shere Kan”.

Selllva

Rua Mouzinho da Silveira, 32, Lisboa Horário: Das 8h00 às 00h00 Contactos: Tel. 215 998 814; E-mail ola@selllva.pt

As encomendas podem ser feitas através do serviço de takeaway ou na app UberEats.