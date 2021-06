Nascida das memórias de infância de Catarina Soares, a loja recupera as tradições da pequena mercearia da avó da sua fundadora, na pequena Aldeia de S. Martinho de Castro, onde passou grande parte da sua infância. Agora, com a loja online, as memórias da Avó Pureza vão poder chegar a todo o país.

Valorizando produtos maioritariamente biológicos e assentes num estilo de vida saudável, a Pureza vende, com destaque, produtos a granel, como forma de reduzir o desperdício alimentar e evitando os plásticos. Uma oferta que apresenta, entre outros, frutos secos e leguminosas, sementes, chás e infusões, especiarias, algas e fruta desidratada.

Mercearia Pureza Rua Cerqueira Gomes, Arcos de Valdevez Horário: segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 19h00. Sábados, das 10h00 às 13h00 Contactos: tel. 258 076 666; e-mail geralpurezamercearia@gmail.com

A Mercearia online Pureza tem entregas em Portugal continental, sem portes de envio para encomendas superiores a 50 euros. No site, os interessados encontram também sugestões de receitas com os produtos da marca.