3 novidades de vinho do Porto para celebrar o dia desta bebida icónica

Sabemos, ou devíamos saber, que a Região Demarcada do Vinho do Porto é a mais antiga do mundo. Que o vinho do Porto é um dos mais icónicos, não só em Portugal. Vai bem com queijos, com sobremesas, já é usado em cocktails, mas também fica bem sozinho.

Brinde ao vinho do Porto com uma destas três novidades, lançadas no mercado recentemente: um Tawny 50 Anos, um Vintage e Tawny 20 anos.

Vieira de Sousa Porto Tawny 50 Anos

Vieira de Sousa Porto Tawny 50 Anos créditos: Divulgação

Com a autorização do Instituto de Vinhos do Douro e Porto na categoria especial de Vinho do Porto com indicação de idade 50 anos, foi lançado o Vieira de Sousa Porto Tawny 50 Anos, da Vieira de Sousa.

Podemos considerar este tawny um vinho excecional, elaborado a partir de vários lotes de vinhos do Porto, com uma idade mínima de 50 anos de estágio em tonéis e pipas. O envelhecimento prolongado confere-lhe uma estabilização natural, obtendo-se um vinho de qualidade superior, com uma cor tawny profunda e uma complexidade de aromas.

No copo revela uma cor torrada, dourada, com uma forte aurela verde. No nariz revela-se vivo e delicado. Na boca tem uma boa concentração de café e licor e final longo. O PVP é 234€.

Quinta da Côrte Vintage 2020

Quinta da Côrte Vintage 2020 créditos: Divulgação

Proveniente de solos xistosos, este vinho é o resultado de um ano vitícola com grandes oscilações no inverno e na primavera. Na vindima verificaram-se grandes amplitudes térmicas, o que permitiu uma maturação mais lenta das uvas.

Vinificado em lagar com recurso a pisa a pé, esteve em estágio em tonéis de madeira e tem grande capacidade de guarda. A sua produção é muito limitada - entre 2300 e 3200 garrafas, em que apenas 120 estão alocadas ao mercado português -, e é o terceiro vinho do Porto Vintage lançado por este produtor.

Com cores grená e reflexos retintos, tem aromas intensos de groselha, amora, geleia de framboesa, cacau, tabaco, pimenta, cardamomo. Paladar generoso, aveludado e sensual. Com notas de frutos silvestres maduros e especiarias com um fundo de vivacidade, um conjunto equilibrado e harmonioso. Na boca tem acabamento longo e carnudo, com uma presença de taninos integrados. Ainda jovem, ganhará mais complexidade nos próximos anos. Harmoniza com queijos como os Serra da Estrela ou DOP de Azeitão ou mesmo Stillton e Roquefort. Também acompanha bem um fondant de chocolate negro ou a acompanhar pato assado no forno regado com molho cássis de groselhas. O PVP é 95€.

Manoella Porto Tawny 20 anos

Manoella Porto Tawny 20 anos créditos: Divulgação

O projeto do casal de enólogos Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges, Wine&Soul reforçou a sua aposta na produção de vinhos do Porto com o lançamento do Manoella Porto Tawny 20 anos. “Acreditamos que o Manoella Porto Tawny 20 anos tem muito potencial e representa toda a dedicação e a importância do detalhe. Vamos continuar a produzir vinhos do Porto, de idades mais avançadas, porque é um mercado que valorizamos muito e que temos a ambição de nos afirmar”, revela a enóloga, em comunicado.

As vinhas velhas localizadas na Quinta da Manoella, que somam cerca de 30 castas autóctones do Douro, são a matéria-prima que dá origem a este vinho que apresenta um perfil elegante.

O processo de fermentação acontece em lagares de pisa a pé, com uvas previamente selecionadas e não desengaçadas. O estágio fez-se em cascos antigos de castanho português de 630 litros durante 20 anos.

De cor âmbar, tem um aroma complexo e requintado, revelando notas de avelã, noz, figos secos e nougat. Na boca é repleto de sabores, mas sofisticado e fresco, com um final muito longo. Com uma produção de 1600 garrafas, o PVP é 50€.