120 anos de um Vinho Verde é obra. Para celebrar há uma edição especial com criativos rótulos

Para celebrar os 120 anos do Lagosta, detido pela Enoport Wines, a marca “lança no mercado 120 mil garrafas de uma edição especial comemorativa e que se materializa numa homenagem a Portugal e às suas diferentes regiões, através de uma trilogia de rótulos que é inspirada em símbolos nacionais”, lemos em comunicado.

Nos rótulos, o consumidor vai encontrar “a norte, desde o Alto Minho até ao Porto, com referências ao coração de Viana, ao Galo de Barcelos e à Torre dos Clérigos. Na região Centro, o destaque cobre de Aveiro até Lisboa, com convite a surfar uma onda na Nazaré ou a um passeio junto à Torre de Belém. A sul, desde o Alentejo até às ilhas da Madeira e dos Açores, onde não são esquecidos os fins de tarde Algarvios, uma visita às Casas de Santana ou ao Moinho do Frade”.

créditos: Lagosta

As condições naturais da Região dos Vinhos Verdes, de onde provém o Lagosta, são as ideais para a produção de vinhos brancos. Para além da influência atlântica, os solos na sua maioria de origem granítica, o clima ameno e elevada precipitação, traduzem-se na frescura, leveza e elegância dos néctares daquele território.

créditos: Lagosta

Lagosta está integrado no portefólio de vinhos da Enoport Wines e em 2018 reinventou-se, lançando a nova edição Lagosta ICE. A marca está presente, para além de Portugal, em grandes mercados internacionais como Angola, Rússia, África do Sul e Estados Unidos.