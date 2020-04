Longe vai o tempo em que uma salada era entendida como um acompanhamento desinteressante do prato principal. Salada, tomate e cebola lançados numa travessa e temperados com azeite e vinagre. Hoje, olhamos para as saladas como um novo mundo de possibilidades e, dentro destas, testamos combinações mais ou menos arrojadas.

Aqui, a proposta é a de produzir vinagres aromatizados. É simples e as possibilidades são inúmeras. Basta seguir algumas regras elementares.

Ingredientes base:

- Vinagre (opte por um de boa qualidade, faz a diferença).

- Raminhos de ervas aromáticas, como tomilho, manjericão, louro, alecrim.

Preparação:

- Levar ao lume uma panela com a quantidade de vinagre que se pretende preparar.

- Antes do vinagre começar a ferver, juntar a erva aromática a usar, previamente esmagada ou picada.