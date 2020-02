5- Por que razão se deve picar as batatas antes de as cozer?

As batatas picadas apresentarão uma textura melhor, uma vez que a maior parte da sua humidade foi libertada. Fica assim menos empapada, sem correr o risco de estalar devido à pressão do vapor no seu interior.

6- Quando se cozinham legumes numa panela convém que esta esteja tapada ou destapada?

Ao tapar a panela a quantidade de nutrientes libertados para o ar é menor, ao mesmo tempo que coze os legumes a uma temperatura mais elevada.

Alguns legumes mantêm melhor a sua cor verde viva em panelas tapadas.

7- Há vantagem em cozer as batatas antes da fritura?

Sim. As batatas cozidas podem ser fritas a uma temperatura mais elevada do que as batatas cruas.

Estas últimas têm tendência a ficar exteriormente queimadas enquanto o interior pode ficar mal frito.

8- Deve-se virar o peixe que está a ser grelhado?

Em princípio não será necessário pois a parte superior do peixe é cozinhada pelo calor que emana da grelha. Virar o peixe pode, inclusivamente, parti-lo.

Para evitar que o peixe se pegue unta-se previamente a grelha ou tabuleiro com um pouco de óleo.

9- Por que razão um filete cru começa a ficar com as extremidades amareladas?

Este fenómeno deve-se, normalmente, ao facto do peixe já ser antigo. Enquanto está armazenado o filete perde a sua acidez e a cor branca começa a amarelecer. Outro fator que também contribui para as manchas amarelas é a oxidação.

10- Qual o melhor modo de cozer os mariscos?

A cozedura dos mariscos é uma operação delicada. O marisco excessivamente cozido perde a graça e o sabor. O ideal é cozer os mariscos em água do mar. Não sendo possível, a água deve ser temperada com sal. Há um tempo de cozedura preciso para cada marisco. O respetivo peso também deve ser tomado em consideração.

Nas imagens abaixo vai encontrar, caso a caso, explicações de como cozer marisco.