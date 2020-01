Beber vinho do Porto antes, depois ou durante a refeição?

Os brancos podem ser bebidos antes das refeições ou mesmo em cocktails. Geralmente os Tawny e Ruby são bebidos após as refeições com queijos, frutos secos ou algumas sobremesas, mas no caso dos Ruby Vintage podem ser consumidos com um queijo pasta mole de entrada. Os Tawny combinam com queijos curados ou Foie Gras.

Alguns Sommeliers e chefes de cozinha harmonizam com pratos principais: os Vintage com um roast beef e os Tawny com carne recheada com frutos secos, por exemplo.

A que temperaturas servir?

Temperaturas de serviço, na generalidade dos vinhos do Porto devem estar compreendidas entre os seguintes valores de referência:

Porto Branco: 6-10ºC

Porto Ruby: 12-16ºC

Porto Tawny: 10-14ºC

Consumo após abertura de garrafa

Um mês, não deve guardar aquela garrafa para as ocasiões especiais, contrariamente ao que era habitual há muitos anos, em que uma garrafa dava para mais de um Natal, pois na próxima ocasião já pode ter perdido qualidades.

Nem sempre quanto mais velho melhor

Se for um Porto branco deverá ser consumido ainda jovem, pois o tempo não lhe será favorável. O Tawny só evolui enquanto estagia na madeira, após engarrafamento pode e deve ser consumido. Um Ruby Vintage tem um grande potencial de envelhecimento após engarrafamento, este sim pode ser guardado pois irá evoluir de forma positiva.

Cozinhar com vinho do Porto

Na confeção de molhos, reduções, agridoce em carnes vermelhas e caça, ou em sobremesas.