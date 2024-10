Tempo. Esta é uma palavra preciosa nos dias que correm. “O tempo urge”, “tempo é dinheiro”, “é preciso dar tempo ao tempo”. Sobre o tempo e a forma como ele nos falta, nos foge e nos faz correr, multiplicam-se as expressões e os adágios. É o tempo que define os nossos dias, a nossa agenda de compromissos e de lazer. Todos queremos mais tempo, assim como maximizá-lo. Ao que nos sobra em horas e minutos, dizemos ser “um tempo valioso”.

Em casa, há atividades que nos pedem tempo. Aquele que muitas vezes não temos. Cozinhar exige-nos uma generosa dose de logística: pensar, comprar, confecionar e servir. Também nos pede que levemos à mesa bons alimentos, com os ingredientes mais frescos e, de preferência, que agradem a toda a família.

Uma experiência gastronómica simples e prática

O que fazer quando surge a dúvida sobre o que cozinhar ao almoço ou ao jantar, seja no contexto familiar, seja numa refeição em torno de uma mesa de amigos? Hoje, há soluções de comida previamente confecionada, ou pronta a terminar em nossas casas (com instruções simples) que, para além de se apresentarem como uma solução prática, nos aproximam da cozinha das nossas melhores memórias. Quem não se perde por um apetitoso Bacalhau à Brás, ou pelo belíssimo Cozido à Portuguesa?

Sabemos como estes pratos nos exigem tempo de preparação e de apuro na confeção. Na realidade, levarmos estes sabores tradicionais à mesa, de forma rápida e sofisticada, é tão simples como experimentar as refeições Cozinha Continente, para levar de loja ou encomendar. Ei-las a peso, em dose individual ou em formato familiar.

Porquê escolher Cozinha Continente? Os pratos são confecionados com os melhores ingredientes, sem corantes ou conservantes adicionados - como se fossem feitos em sua casa -, e embalados através de técnicas de conservação que permitem preservar a qualidade nutricional dos ingredientes. Encontramos estas refeições a peso, em dose individual ou formato familiar.

Por detrás destes pratos de cunho tradicional, mas também a piscar o olho às novas tendências de cozinha, está o chef André Matos, responsável pela criação e desenvolvimento das receitas da Cozinha Continente em parceria com nutricionistas. “A possibilidade de despertar sensações diferentes quando combinamos sabores tão improváveis, como a acidez natural de um ingrediente com o sabor adocicado de outro, é algo que me fascina e que está na base da minha paixão pela cozinha", destaca o chef. O responsável pelo desenho das refeições Cozinha Continente, também sublinha que "procuramos ser criteriosos na escolha dos ingredientes e parceiros, respeitar a produção local e a sazonalidade. Procuramos os melhores métodos e técnicas de confeção, tal como reduzir ao máximo o desperdício alimentar. É um trabalho diário e uma preocupação constante e que está na base de tudo o que fazemos".

Arroz de Pato créditos: Continente

Para começar, as entradas e as sopas

Não há mesa que se preze que dispense um entretém para o palato, o mesmo é dizer as entradas. Neste particular, a Cozinha Continente é generosa e presenteia-nos, entre inúmeras sugestões, com um dos petiscos que conquista o coração nacional, o bom Croquete. Estaladiços por fora e cremosos por dentro, os Croquetes de Carne são feitos com 100% carne de bovino estufada, o que lhe atribui uma textura e cremosidade especiais. São envolvidos numa camada fina de pão ralado que lhes confere uma cor dourada muito característica. Prontos a comer e a saborear.

Um rol de entradas que se espraia nos Rissóis de berbigão e croquetes de pato, nas Empadas de Frango, nos Pastéis de Bacalhau, nos Croquetes de Frango com Alho-Francês, nas Quiches, um sem número de oportunidades para diversificarmos a mesa.

croquetes de pato créditos: Continente

Mesa portuguesa pede-nos sopa, entre elas uma vencedora na Cozinha Continente, o Creme de Curgete e Espinafres, uma excelente alternativa para quem procura refeições equilibradas. É confecionado sem batata e apenas com legumes frescos, aos quais são adicionadas tenras folhas de espinafres frescos.

Onde encontrar as refeições da Cozinha Continente? As refeições da Cozinha Continente estão disponíveis para levar a partir de todos os balcões e lineares de take-away Cozinha Continente das lojas Continente; para encomendar no Continente Online ou nas plataformas de entrega ao domicílio; ou para desfrutar num dos restaurantes da marca em Vila Real, Viseu, Telheiras (Lisboa) e Amadora.

Do que a terra nos oferece, para aquilo que com generosidade o mar traz à nossa mesa, eis que aportamos a uma belíssima Sopa de Peixe. Para que se perceba a mão de chef por detrás da preparação desta sopa tradicional simples, saiba-se que o caldo é confecionado com a água de cozer o peixe que, juntamente com os legumes, como a cebola, tomate, batata, pimentos verde e vermelho e alho-francês e azeite virgem extra. O toque ligeiro de malagueta e a salsa ajudam a enriquecer ainda mais este caldo, que é servido com massa cotovelinhos fina e que lhe conferem um sabor fresco e reconfortante.

O leque de sopas com assinatura Cozinha Continente é vasto, do Creme de Cenoura e da Sopa de Feijão Verde à Sopa de Frango com Hortelã, da Sopa de Agrião à de Legumes ao Caldo Verde, entre muitas outras.

sopas créditos: Continente

Olhemos, agora, para os principais à mesa

Comecemos pelo Bacalhau à Brás, uma receita ideal para partilhar num almoço de família e sem passar horas na cozinha. Porquê? Porque estamos perante uma receita para terminar em casa. O mesmo é dizer que estamos perante uma receita da gama mise en place. Este um clássico da gastronomia portuguesa que chega a nossas casas pronto a ser finalizado, pelo que só nos tomará alguns minutos na cozinha. Dentro da embalagem vamos encontrar todos os ingredientes necessários à confecção do prato.

De origem e preparação simples, o segredo desta receita está na escolha dos ingredientes (não há boa cozinha sem bons ingredientes). Ao refogado com a cebola e o bacalhau, adicionam-se as batatas palha que, depois de envolvidas, conferem a este prato uma combinação de texturas que o tornam irresistível. No final, os ovos batidos são incorporados delicadamente para que o resultado seja uma mistura cremosa e única. Finalmente, basta servir com azeitonas pretas e uma pitada generosa de salsa fresca picada.

mise en place créditos: Continente

Dos sabores que casam ingredientes da terra com os do mar, eis-nos agora perante um clássico da cozinha de Norte a Sul do país, o Cozido à Portuguesa, aqui também numa versão mise en place, para terminar em casa em menos de 15 minutos.

O Cozido à Portuguesa da Cozinha Continente, inspira-se nos sabores mais tradicionais da nossa gastronomia. É obtido através de um processo de confeção lenta em que as carnes, os enchidos e os vegetais são selecionados e preparados de forma a manter a sua textura tenra e suculenta. O resultado é uma combinação de sabores tipicamente portugueses que, após serem terminados em nossas casas, vão fazer com que nos sintamos verdadeiros chefs.

Como todos sabemos, a amplitude dos pratos de bacalhau é imensa. Entre estas obras-primas da nossa cozinha, pontua o Bacalhau Espiritual. Um prato que, na Cozinha Continente, recupera a receita tradicional, em que o bacalhau, a cenoura ralada e a cebola são envolvidos em miolo de pão embebido em leite e na água de cozer o bacalhau. Este é o segredo que torna o prato tão saboroso e lhe atribui uma textura aveludada e uma cremosidade única.

bacalhau espiritual créditos: Continente

Também nos pratos principais esta Cozinha Continente é eclética. Apresenta-nos, entre inúmeras sugestões, Empadão de Carne, Arroz de Pato à Antiga, Carne de Porco à Portuguesa, assim como um delicioso Brás de Legumes, uma alternativa vegetariana ao clássico e tradicional Bacalhau à Brás. Este Brás de Legumes é um prato saudável e muito saboroso, confecionado com uma grande variedade de legumes, como a cenoura e o alho-francês, e envolvido nas batatas palha em palito e ovo.

Ainda nas carnes, não há como recusar um dos pratos que conquista reuniões familiares, o Lombo de Porco. A simples descrição deste prato faz-nos quere-lo à refeição. Ora veja-se: “a este suculento lombo de porco assado, finamente fatiado e preparado com um caldo de legumes para realçar todo o sabor, juntam-se os temperos de antigamente que lhe conferem uma mistura de sabores tradicionais e que o tornam um dos pratos mais típicos da gastronomia tradicional portuguesa”.

arroz de pato créditos: Continente

A todo o vapor

Nem sempre há tempo para pensar no que fazer para o jantar, muito menos para preparar refeições elaboradas. Foi a pensar em quem precisa de refeições rápidas sem abrir mão do sabor e de uma alimentação mais equilibrada que a Cozinha Continente desenvolveu a sua gama de refeições a vapor, prontas a saborear.

Em jeito de apresentação desta cozinha prática e equilibrada, delicie-se com estes noodles de legumes que celebra os sabores autênticos dos vegetais frescos. Um prato repleto de vegetais misturados com noodles sedosos, queijo mozzarella derretido e um irresistível molho pesto rosso.

Mas sabemos que na cozinha descomplicada e prática gostamos de inovações mas nunca dispensamos os incontornáveis como as Baguetes com diferentes recheios (presunto e rúcula, pasta de frango, atum ou delícias o mar, entre outros), as clássicas Sandes de Leitão ou Sandes de Panado de Frango, assim como os Wraps (atum, vegetariano, frango e pimentos). Há ainda as Bifanas e Hambúrguer no Pão, assim como o Cachorro-Quente, sempre quentes e prontos a comer.

Todas estas refeições, e muitas outras, estão prontas a ser consumidas e podem ser encontradas em doses individuais, embalagens familiares ou a peso nas áreas de Take-Away Cozinha Continente ou encomendas através do Continente Online.

Como diz o chef André Matos, na Cozinha Continente vai encontrar as receitas de sempre, e de amanhã, feitas com ingredientes frescos escolhidos a dedo por quem anda há anos a conhecer os melhores produtores de Portugal”.