Com o mês de setembro inicia-se um dos mais importantes ciclos anuais, o escolar. Entre o ir e o vir da escola, a compra e organização do material escolar, o ajustar das rotinas familiares ao novo ano letivo, há uma preocupação latente: planear lanches e refeições caseiras para os mais novos, com qualidade, variedade, opções saudáveis, sabendo de antemão que a variável preço não é de menor importância.

A resposta escreve-se em poucas palavras: produtos de marca própria Continente. O mesmo é dizer, milhares de referências alimentares em áreas tão diversas como leite, iogurtes, queijos e congelados; Bebidas vegetais; Frutos secos, sementes e snacks; Sumos de fruta; Flocos, granolas e cereais; Bolachas, tostas e compotas. E em particular os da marca Continente Equilíbrio. Centenas de produtos validados por nutricionistas e que cumprem as diretrizes da Direção Geral de Saúde (DGS). Esta equipa controla rigorosamente os níveis de sal, açúcar e gorduras, e não permitem a inclusão de ingredientes desnecessários como intensificadores de sabor, óleo de palma, gorduras hidrogenadas e adoçantes artificiais. Tudo isto, sem sacrificar o sabor que gostamos e que os mais pequenos exigem. A pensar neles, há uma oferta infantil com cereais biológicos adoçados apenas com fruta, iogurtes sem açúcares adicionados, sem corantes nem conservantes, leite enriquecido com cálcio e vitaminas, sumos com 80% de fruta e agua e até um achocolatado com apenas três ingredientes – cereais, tâmaras e cacau!

Comer saudável não tem de pesar no orçamento - Não salte refeições e coma com moderação. Não esqueça que é com o pequeno-almoço que se começa o dia.

- Privilegie o consumo de alimentos de origem vegetal e modere o consumo de alimentos de origem animal.

- Não esqueça a inclusão de hortícolas nas refeições principais. Use-os em saladas, sopas (importantíssimas) ou mesmo como acompanhamento.

- As leguminosas são aliadas de uma alimentação saudável, ricas em hidratos de carbono, fibra, proteína, vitaminas e minerais. Eleja-as como acompanhamento dos pratos principais.

- Não esqueça o consumo de água como bebida de eleição.

- Saiba gerir as exceções (os sempre apetecíveis bolos). As exceções como bolos, sobremesas, enchidos, alimentos ricos em gorduras, açúcares ou sal adicionados e produtos afins, devem ser levadas à letra - exceções.

Antes de explorarmos as dicas para planear lanches escolares e refeições equilibradas, variadas e económicas, há que perceber porque podemos confiar nos produtos de marca própria Continente.

Uma relação de proximidade com cada cliente

Na Marca Própria Continente, há de tudo para todos. Dos alimentos essenciais aos produtos que acompanham as tendências e inovações alimentares - em média conseguimos encontrar um produto novo todos os dias, e que seguem um controlo nutricional rigoroso. Desde 2019 que já foram reduzidas mais de 1000 toneladas de açúcar, 130 de sal e 400 de gordura dos produtos Continente, tudo isto, garantindo o melhor sabor, através de ingredientes naturais como polpas de fruta, vegetais e ervas aromáticas. E o melhor é que quem atesta a qualidade e sabor somos nós, porque o Continente só coloca um produto nas lojas se nos testes que realiza regularmente com o cliente no Continente Co-Lab - Laboratório de Inovação com o Cliente (na loja da Amadora) este for avaliado como o melhor.

O que incluir na lancheira escolar

Quando falamos de alimentação para os mais novos, é fundamental pensarmos em alimentos nutritivos, equilibrados, saborosos e que se possível acrescentem uma dose de entretenimento com cor e formas divertidas

No que toca aos nutrientes, a lancheira escolar deve incluir uma fonte de hidratos de carbono, como o pão ou cereais. Deve ter uma fonte de cálcio e proteína como o iogurte, o leite ou o queijo. E finalmente, fruta, quer seja fresca, em sumo ou puré em saqueta, o que significará uma fonte de vitaminas, minerais, com uma boa dose de vitamina C.

Fugir à rotina

Uma questão à qual os pais estão atentos é variar o conteúdo da lancheira escolar. Sabemos por experiência própria que ao fim de algumas semanas de escola falha a criatividade para diversificar as escolhas alimentares. Instala-se a rotina e alguns bocejos na hora de descobrir o que reserva o lanchinho da manhã ou da tarde.

Regras para preparar refeições equilibras e económicas: - Variedade de hortícolas e acompanhamentos; - Inclusão de leguminosas (grão, feijão, ervilhas, favas); - Maior oferta de pescado em relação à carne; - Oferta de carne com menor teor de gordura; - Inclusão de uma refeição vegetariana; - Variedade de temperos e sabores (azeite, ervas aromáticas, especiarias); - Variedade de texturas (vai encontrar muitas texturas nos legumes, leguminosas, no pescado e na carne consumidos sem ser na forma de picados, desfiados, processados); - Gorduras de boa qualidade (azeite, frutos secos);

Para variar, olhemos, por exemplo, para o pão: Há muitos tipos de pão e muita variedade no que nele podemos incluir. Por exemplo uma compota só de fruta, disponível em muitos sabores, as pastas de oleaginosas, como a amêndoa ou o queijo ao qual ainda podemos acrescentar alface ou tomate.

Podemos ainda levar a criatividade mais longe. Em vez de pão, fazemos um húmus (um triturado de grão, com alguns condimentos, como limão, azeite, alho). Acrescentamos uns palitos de cenoura para embeber no húmus. Ou até podemos colocar grão e temperos na airfryer e ter um snack saudável, que se come quase como pipocas.

Mas não nos esquecemos dos mais práticos.

Simplificar, simplificar, simplificar

Simplificar é a verdadeira palavra de ordem quando o assunto é lancheiras e refeições para toda a semana. Para os mais pequeninos o Continente Equilíbrio tem também uma gama infantil. São inúmeras referências, onde conseguimos encontrar o leite enriquecido com cálcio, os sumos sem adição de açúcar, os cereais adoçados apenas com fruta, os iogurtes sem açúcares adicionados, sem corantes nem conservantes e até um achocolatado com apenas três ingredientes – cereais, tâmaras e cacau, tudo isto em embalagens divertidas e de fácil utilização. Mas os mais crescidos não ficam de fora, sejam as saquetas para um pequeno-almoço rápido e prático, ou as bolinhas energéticas, que reforçam a nossa energia, com 100% de ingredientes naturais, opções não nos vão faltar, sem comprometermos a nossa saúde e a nossa carteira.

Sensibilizar para aprender a gostar

Já diz o ditado que é de pequenino que se torce o pepino, e a sabedoria popular não podia estar mais certa. É fundamental que desde tenra idade sensibilizemos os mais novos para uma alimentação equilibrada e variada. Ao envolvermos as crianças nas nossas escolhas e confeção dos alimentos, expomo-los a diferentes sabores e texturas, conseguimos que se convertam, por exemplo aos tão odiados verdes, enquanto estimulamos a sua criatividade. Comecemos por aqueles que nos são familiares (cenoura, abóbora, curgete), introduzindo gradualmente os outros tipos de legumes (couves, brócolos, beringela, etc.).

Da lancheira para as refeições em casa: o que incluir

Em casa, uma ementa planeada permite uma maior organização da gestão das refeições, compras racionais, melhor gestão de tempo e, naturalmente, uma redução de custos. Na lista de compras não se esqueça de incluir os seguintes itens:

No caso do peixe, este é uma fonte de ácidos gordos importantes para a atividade cerebral. Por exemplo, no Continente encontra o peixe mais fresco, vindo das nossas lotas, enquanto promove uma pesca sustentável. O peixe que encontra nas suas lojas vem diretamente do mar para que o possa comprar. Quando os barcos regressam do mar, a equipa de compradores do Continente seleciona o pescado em inúmeras lotas nacionais. No total, mais de 40 espécies de peixe seguem para as peixarias Continente, entre elas abrótea, atum, besugo, carapau, cavala, cherne, corvina, dourada, goraz, pargo, peixe-espada, pescada, polvo, raia, robalo, solha, tamboril.

Tudo para a alimentação do bebé O cuidado na alimentação dos mais novos inclui, como é natural, a dos bebés. A linha Continente Bebés oferece uma ampla gama de produtos, dos purés de fruta, aos flocos de cerais e às farinhas. Alimentos pensados e preparados por especialistas em produtos para a primeira infância, adaptados a cada etapa de crescimento e aos preços mais baixos.

Frutas e Vegetais - Associados às fibras, vitaminas e sais minerais. Estimulam o sistema imunitário, e têm um papel relevante em inúmeras atividades do organismo. A este propósito, os cabazes de frutas e legumes do Continente garantem diversidade e disponibilidade. Podem ser adquiridos online e recebemo-los em casa. Resultam da parceria do Continente com produtores locais e nacionais, são produtos de época, mais saborosos e nutritivos. Isto, sem esquecer uma das premissas deste artigo: o preço dos cabazes é bastante competitivo. Se preferir, tem sempre à sua disposição a compra a granel que lhe permite trazer apenas o que precisa.

Para além disso, conseguirá ainda encontrar mais de 40 variedades de frutas e legumes certificados com Zero Resíduos de Pesticida. Este selo garante a obtenção de frutas e legumes livres de resíduos de pesticidas, e em que são salvaguardados princípios de uso eficiente dos recursos naturais e energéticos, e redução do impacto ambiental na produção.

E antes mesmo da refeição começar não deixe de incluir a nossas tão nutritivas e saborosas sopas. Podem ser tão diversas e são uma fonte de vitaminas, minerais e fibra. Faça um base em creme com curgete, cenoura, cebola, abóbora e acrescente, se for da sua preferência, agrião, espinafres ou nabiças para uma refeição mais saciante.

Hidratos de Carbono, como as leguminosas, são uma excelente fonte de proteínas vegetais, fibra, vitaminas e sais minerais, hidratos de carbono de excelente qualidade, energia. Mas temos outras saborosas opções como o arroz e a massa preferencialmente escolhidos os integrais (mais ricos em fibra, vitaminas, sais minerais) e o nosso tão acarinhado pão que no Continente, nos tenta e desperta os sentidos

E não se esqueça, aproveite as sobras para confecionar novas refeições. Por exemplo, utilize sobras de legumes cozidos para fazer uma sopa ou uma empada. Verá como estimula a sua criatividade enquanto reduz o desperdício alimentar.

E, naturalmente, faça boas escolhas. Privilegie a maior variedade e qualidade aos preços mais baixos. Opte por produtos de marca própria Continente e encontre inúmeras sugestões de receitas para pôr em prática no seu dia a dia.