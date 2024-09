Voltar às rotinas sem comprometer o orçamento. Saiba como poupar com qualidade

Todos já experimentámos a deliciosa sensação que se instala após uns dias de férias. Há uma ausência de tempo, dá-se a evasão dos problemas do quotidiano. Talvez por isso dizemos que “entrámos de férias”. Porque, estas, abrem-nos uma porta para um reino mágico, o do ócio. Mas, tudo finda e chega o momento de regressar ao ponto de origem. As férias terminam e, em regra, setembro é um mês de retorno a uma outra realidade. Reencontramos a nossa casa e a perspetiva de estarmos num território de conforto.

Também sabemos que há que organizar os meses que se seguem, o que inclui antever um dos aspetos mais importantes no dia a dia da família, a alimentação. Neste contexto, uma das grandes fatias dos gastos prende-se com as compras de supermercado.

Comer saudável não tem de pesar no orçamento - Não salte refeições e coma com moderação. Não esqueça que é com o pequeno-almoço que se começa o dia.

- Privilegie o consumo de alimentos de origem vegetal e modere o consumo de alimentos de origem animal.

- Não esqueça a inclusão de hortícolas nas refeições principais. Use-os em saladas, sopas (importantíssimas) ou mesmo como acompanhamento.

- As leguminosas são aliadas de uma alimentação saudável, ricas em hidratos de carbono, fibra, proteína, vitaminas e minerais. Eleja-as como acompanhamento dos pratos principais.

- Não esqueça o consumo de água como bebida de eleição.

- Saiba gerir as exceções (os sempre apetecíveis bolos). As exceções como bolos, sobremesas, enchidos, alimentos ricos em gorduras, açúcares ou sal adicionados e produtos afins, devem ser levadas à letra - exceções.

Neste particular, há como contornar gastos excessivos e enveredar pela poupança. Há um caminho que se nos abre, a oportunidade de conciliarmos uma excelente relação entre qualidade e preço nos produtos que adquirimos. Mais, de o fazermos sem afastarmos da nossa mesa os princípios de uma alimentação saudável.

1. Planeie as refeições semanalmente e faça uma lista de compras

Faça um plano de refeições para a semana, incluindo pequeno-almoço, almoço, jantar e lanches. Assim, compra apenas o que realmente precisa, evitando desperdícios e compras por impulso. Com base no plano de refeições, elabore uma lista de compras e siga-a rigorosamente. Isso ajuda a evitar compras desnecessárias e a manter o foco nos produtos essenciais. No site do Continente encontra um útil planeador de refeições.

Voltar às rotinas sem comprometer o orçamento. Saiba como poupar com qualidade

Adquira vegetais frescos da época que lhe proporcionarão nutritivas e económicas refeições, como as nossas tão portuguesas e reconfortantes sopas. E se o tempo faltar, tem ainda oportunidade de ter um chef em sua casa com a Cozinha Continente. Pode desfrutar do sabor autêntico da gastronomia portuguesa, com pratos deliciosos preparados com ingredientes frescos e autênticos, como se os tivesse a preparar na sua casa. Considere ainda opções nutritivas para um pequeno-almoço rápido e prático, e tenha sempre na lancheira opções saudáveis para reforçar a sua energia ao longo do dia, como bolinhas energéticas, com 100% de ingredientes naturais, ou smoothies e sumos naturais.

Voltar às rotinas sem comprometer o orçamento. Saiba como poupar com qualidade créditos: Sónia Pereira Photography

Inclua o peixe na sua lista de compras. Para além de se adaptar a inúmeras confecções culinárias, o consumo regular de peixe está associado à redução de riscos de doenças crónicas, como diabetes e hipertensão. Somos um país de mar e de peixe. A costa portuguesa tem condições muito especiais, desde as águas frias até à enorme extensão da nossa plataforma continental, que permitem a existência de uma enorme variedade de espécies de peixes. O Continente valoriza as nossas lotas, o peixe mais fresco e a pesca sustentável, garantindo a certificação MSC/ASC. Peixe que segue diretamente do mar para a loja. Quando os barcos regressam do mar, a equipa de compradores do Continente seleciona o pescado em inúmeras lotas nacionais. No total, mais de 40 espécies de peixe seguem para as peixarias Continente, entre elas abrótea, atum, besugo, carapau, cavala, cherne, corvina, dourada, goraz, pargo, peixe-espada, pescada, polvo, raia, robalo, solha, tamboril.

2. Aproveite promoções e descontos

Esteja atento aos folhetos, às promoções do cartão e da app e aos descontos exclusivos do Online. Aproveite estes momentos para reforçar os produtos que mais precisa tirando partido daqueles que podem ser conservados por mais tempo na sua dispensa ou congelador.

continente

3. Opte por marcas próprias

Atualmente já pode encontrar opções de marca própria com uma ótima relação qualidade-preço para praticamente todas as necessidades do dia-a-dia. Nascida em 1991, a marca Continente, por exemplo, oferece mais de 4.000 artigos, desde lacticínios, refeições prontas, congelados, padaria e pastelaria, conservas ou detergentes, que acompanham as tendências e necessidades e que são sujeitos a rigorosos testes de consumidor, sendo apenas comercializados caso sejam o melhor do teste.

4. Opte por produtos da época

Frutas e legumes da época são mais baratos, nutritivos e sustentáveis. Consuma-os frescos ou congele-os para usar em épocas do ano em que são mais caros. Descubra os cabazes de fruta e legumes do Continente, preparados a partir do melhor das hortas e pomares nacionais. Existem diferentes opções, do mais pequeno ao XL, que se destacam pela frescura, diversidade e praticidade. Se preferir, tem sempre à sua disposição a compra a granel que lhe permite trazer apenas o que precisa.

Para além disso, conseguirá ainda encontrar mais de 40 variedades de frutas e legumes certificados com Resíduo Zero. Neste sistema é garantida a obtenção de frutas e legumes livres de resíduos de pesticidas, e em que são salvaguardados princípios de uso eficiente dos recursos naturais e energéticos, e redução do impacto ambiental na produção.

Frutas e legumes, padaria e pastelaria, queijos e charcutaria, azeite, vinhos… Há mais de 20 anos que o Clube de Produtores Continente assegura que as lojas Continente disponibilizam produtos portugueses, com um selo de qualidade, inovação e sustentabilidade. Cada produto nacional é controlado da origem ao prato. Um projeto que apoia mais de 250 produtores locais, assegura indiretamente cerca de 11 mil postos de trabalho e mobiliza perto de 200 mil hectares de produção. Compare os preços e prefira os produtos nacionais sempre que possível, além de ajudar a economia local/nacional, assegurará a máxima frescura.

Voltar às rotinas sem comprometer o orçamento. Saiba como poupar com qualidade

4. Considere produtos congelados e prepare e congele refeições

Cozinhe em maiores quantidades e congele porções para consumir em dias futuros. Isso economiza tempo e dinheiro, evitando o recurso a refeições prontas, que são mais caras.

Os congelados de marca própria Continente apresentam inúmeras referências práticas e nutritivas como os vegetais, sempre prontos a consumir que se preparam em apenas sete a oito minutos: cozidas a vapor, salteadas na frigideira, preparadas ou no forno/air fryer. Deliciosas e práticas formas de assegurar a ingestão de proteína e legumes com o folhado de frango e legumes, empadas de galinha, peixe congelado em alto mar ou uma mesa diversa de sabor internacional que promete que as suas refeições nunca sejam um aborrecimento, como a carne para kebabs, as gyosas de carne, gyosas de frango e cogumelos os noodles com camarão.

Voltar às rotinas sem comprometer o orçamento. Saiba como poupar com qualidade

5. Utilize as sobras criativamente

Aproveite as sobras para confecionar novas refeições. Por exemplo, utilize sobras de legumes cozidos para fazer uma sopa ou uma empada. Verá como reduz o desperdício alimentar.

6. Saiba comparar, vai sair a ganhar

Um truque para poupar é comparar os preços por KG, litro ou unidade (em vez de olhar apenas para o preço final) e as embalagens maiores costumam compensar. As marcas de supermercado oferecem formatos familiares, como por exemplo a gama Pack Poupança Continente, que nalguns casos permite uma poupança até 30% em comparação com o formato standard.

E, naturalmente, faça boas escolhas. Privilegie a maior variedade e qualidade aos preços mais baixos. Opte por produtos de marca própria Continente e encontre inúmeras sugestões de receitas para pôr em prática no seu dia a dia.