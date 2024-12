Com a gama Deluxe do Lidl, o que não faltam são ideias para uma mesa de Natal cheia. Entre as receitas tradicionais e aquelas com um toque de inovação, queremos levar o melhor à mesa. Como sabemos, o Natal é o momento perfeito para brilhar na cozinha e, com isso, agradar a todos aqueles de quem mais gostamos. De preferência queremos afastar grandes dores de cabeça no planeamento e a preparar as refeições.

Por que não apostar em ementas temáticas, seja com receitas tradicionais ou com um menu “fora da caixa”? O importante é que a refeição reflita a magia da época, independentemente de apostar no tradicional bacalhau ou nuns originais Canelones com Fígado de Pato e Trufas. Escolher ingredientes Deluxe e apostar na apresentação dos pratos pode transformar uma simples refeição num momento verdadeiramente memorável.

Nas linhas seguintes vai encontrar sugestões de menus únicos Lidl Deluxe, todos eles pensados para diferentes gostos e estilos, porque cada Natal é especial à sua maneira.

Ementa de Natal para os mais tradicionais

Abaixo encontra sugestões para um Natal como sempre foi para todos aqueles que adoram o sabor da tradição. Aqui, não podem faltar queijos para picar de entrada (experimente o Queijo Gouda 1000 dias de cura) e um bacalhau digno da época. À mesa, muito pode mudar, mas o tradicional “fiel amigo" é um indispensável na noite da consoada. Até o podemos cozinhar de diferentes maneiras, mas uma coisa é certa: está sempre lá, na mesa da família. Neste caso, os MSC Lombos de Bacalhau da Islândia. Mesa que respira tradição também não dispensa o clássico Bolo Rei, de massa fofa e cobertura rica de frutos secos e cristalizados e, claro, um festivo Vinho do Porto 10 anos, a honrar o que de melhor o mundo dos vinhos portugueses nos oferece.

tradicional créditos: Lidl

Ementa de Natal para amantes de carne

De tão ampla que é a mesa de Natal, encontramos-lhe sempre opções para agradar a todos os palatos. Este ano, atreva-se a preparar uma mesa natalícia temática. Delicie os apaixonados por carnes com o melhor que nos reservam os produtos Deluxe. Nas entradas, não há como resistir ao sortido de Porco Preto Alentejano alimentado a bolota. Já no prato principal, faça dos quartos de borrego o ponto central da refeição. Uma carne que se presta a um bom assado como tudo aquilo que o acompanha. Termine a ementa com um delicioso Tiramisu, uma viagem no item doçaria ao que de melhor nos reserva a gastronomia italiana. E faça do momento da sobremesa a harmonização perfeita com o SVP Moscatel Setúbal Superior. Um bom néctar licoroso diz-nos “mesa de Natal”.

amantes da carne créditos: Lidl

Ementa de Natal para os “fora da caixa”

Quando a mesa de Natal procura uma ementa única, é bom sabermos que podemos surpreender com os sabores inesperados Deluxe: Um requintado Caviar de entrada seguido, no prato principal, de uns inesperados Canelones com Fígado de Pato e Trufas. Para finalizar em grande estilo este Natal que se tornará memorável, não há como subtrair à mesa o Pandoro com Pistácios, um suave e amanteigado bolo italiano que já conquistou a mesa dos portugueses. Reserve o final da refeição para um digestivo Licor Whiskey de Caramelo Salgado.

fora da caixa créditos: Lidl

Há muito mais para descobrir neste Natal no Lidl. Tudo para fazer do grande encontro anual da família um momento único, requintado e a preços amigos das nossas carteiras.