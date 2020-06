É com a nutricionista Sónia Marcelo que encetamos caminho no mundo das saladas ao pequeno-almoço. Uma prática que, se num primeiro momento se nos afigura estranha, quando ponderada e enquadrada, como aqui, nesta troca de palavras, se torna evidentemente eficaz.

Contas feitas, estamos a falar daquela que é dita, e com razão nutricional, como a refeição mais importante do dia. Porque não, apresentá-la dentro de uma taça sem prejuízo de todas as categorias de alimentos que nos dão aquele empurrão de energia física e emocional para arregaçarmos as mangas para mais uma jornada?

Fruta fresca e frutos secos, vegetais, leguminosas, alguma proteína animal, cereais e bagos, não há limites para uma combinação de ingredientes que se quer colorida e diversa. Sónia dá-nos aqui os caminhos e as explicações.

Sónia Marcelo, antes de nos focarmos nas saladas ao pequeno-almoço, temos de perceber se todas as saladas são saudáveis?

Em síntese, o termo salada significa "preparações culinárias compostas por vários alimentos diferentes, muitas vezes com cores contrastantes e geralmente comidas frias". Nem todas as saladas são saudáveis pois importa saber quais os constituintes da salada. Por exemplo, se a salada levar delícias do mar, croutons e um molho industrializado não será, evidentemente, saudável.

Ainda no que respeita às saladas, outro aspeto que gosto de salientar é o da não ingestão apenas de alface. Esta, além de se tornar saturante com a repetição e quantidade, acaba por não nos trazer as vitaminas e minerais associadas a outros vegetais e legumes.

Sónia Marcelo, nutricionista.

A Sónia toca, precisamente, num ponto importante, o da diversidade. Hoje em dia há um mundo de ingredientes associados às saladas. Podemos olhar para elas como mais do que uma travessa de apresentação desinteressante de tomate e alface.

Sim, claro. A salada é uma conjugação de texturas, sabores e cores - por exemplo, salada fria de frango e couscous, onde pode juntar a proteína animal indicada, cortada em cubinhos, pepino, cenoura e tomate também aos cubos, manjericão fresco e pinhões. Um outro exemplo saboroso, a curgete ralada, com cogumelos salteados, beterraba ralada, pescada cozida e aos cubinhos, camarão também cozido e tiras de abacate.

Foquemo-nos, então, nas saladas ao pequeno-almoço. A ideia pode, num primeiro momento, configurar uma certa estranheza, mas há bons argumentos a favor. Quais são eles Sónia?

Sim, há bons argumentos associados à introdução de saladas ao pequeno-almoço, seguindo os princípios de uma salada saudável que lhe indiquei antes. Numa primeira análise e se o objetivo for a perda de peso, estamos perante pratos pouco calóricos. Acresce que as saladas fornecem vitaminas e minerais que auxiliam no bom funcionamento do organismo e são uma boa fonte de fibras que promovem saciedade e o bom funcionamento do intestino. As saladas conjugam alimentos de baixo índice glicémico que prolongam a saciedade e mantém a glicemia estável.

O índice glicémico é uma classificação que traduz a velocidade em que o açúcar é libertado na corrente sanguínea. Quanto mais elevado o índice glicémico, mais rápida a absorção doa açúcares pelo organismo. Uma alimentação equilibrada deve conter alimentos de menor índice glicémico. Um índice glicémico elevado está acima de 70. Moderado de 50 a 70. Baixo, menos de 50.

O tempo, ou melhor a falta dele, também é aqui importante. Hoje em dia dispomos de pouco tempo e acabamos por desmerecer a primeira refeição do dia. Estas saladas podem obstar a isso?



Sim, as saladas ocupam-nos pouco tempo de preparo. São preparações práticas. Acresce que nos possibilitam a mistura de várias cores de alimentos, tornando o prato visualmente apelativo. Agora que chega o tempo quente, também não nos podemos esquecer que contêm alto teor de água, hidratando o corpo. E, importante, tratando-se da primeira refeição do dia, as saladas contêm alimentos facilmente digeridos pelo organismo, proporcionando bem-estar após o seu consumo.

Que ingredientes são nutricionalmente mais interessantes para introduzir numa salada que faça a abertura do dia?