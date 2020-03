Resolvemos um dos bichos de sete cabeças da cozinha, calcular a quantidade de massa por pessoa

1. Um método para calcular a quantidade de massa, por pessoa, é através do peso/tipo de massa. Deve, neste caso, ter disponível uma balança de cozinha.

- Para uma massa com recheio (por exemplo o ravioli) entre 175 g a 200 g por pessoa.

- Já massas frescas (ex. nhoque), estime entre 115 g a 150 g por pessoa.

- Finalmente, as massas secas (esparguete, penne, laços, etc.) pode estimar entre 75 g e 115 g por pessoa.

2. Pode, ainda, encontrar um valor médio para a massa seca.

- Um pacote de 500 g produz cinco doses de 100 g. Pode reduzir a quantidade se, por exemplo, utilizar um molho espesso.

3. Um outro método, consiste em dispor a massa que vai a cozimento no prato que irá ser servido. Nesse caso deverá considerar o crescimento para o dobro do volume da massa durante a confeção e a adição de outros ingredientes – carnes, cogumelos, molhos, legumes, etc.

4. Finalmente, tratando-se de massas longas, como o esparguete, pode utilizar um medidor de massas. Este apresenta buracos com as quantidades estimadas para o número de comensais.