Inês Gens Mendes, a autora das receitas que aqui lhe trazemos, não se limita a apresentar-nos uma mesa rica, variada e visualmente muito apelativa (o que só por si já se revelam excelente argumentos). Na sua página no Instagram, Inês Gens Mendes cria receitas healthy-ish, como gosta de lhes chamar: “saudáveis, deliciosas, mas sem fundamentalismos”. A boa mesa é isto mesmo, comermos com prazer e sentido de partilha. Cozinha também é diversão.

Bolo mousse de chocolate (mais light)

Um bolo de chocolate com textura de lava no centro com sabor intenso a chocolate negro. É a sobremesa pecaminosa mais incrível. Esta versão é mais light e com ingredientes menos processados e substitui o açúcar por Eritritol, que não tem calorias e é um bom substituto em sabor.

Ver receita aqui

Bites gelados de banana, chocolate e manteiga de amendoim

Estes deliciosos bocadinhos de banana com chocolate e manteiga de amêndoa são super simples e rápidos de preparar, saudáveis e satisfazem o desejo por um doce gelado. Irresistíveis!

Ver receita aqui

Aveia com chocolate no forno

Uma receita de aveia rápida e fácil de fazer, saudável e ainda por cima a saber a sobremesa. Para se deliciarem sem pressas num pequeno-almoço reforçado de domingo.

Ver receita aqui

Biscoitos Sachertorte

A emblemática Sachertorte é um dos doces obrigatórios de provar numa visita à Áustria e está à altura da sua fama mundial. Aqui, são aplicados os mesmos sabores da Sachertorte a uns biscoitos, e em versão mais light.

Ver receita aqui

Bolinhas energéticas de pistáchio e chocolate

As bolinhas energéticas saudáveis são ideais para nos dar um shot de energia a meio da tarde mas também para satisfazer o desejo por um doce. Estas bolas têm como base a aveia, o chocolate e os pistáchios e são incríveis.

Ver receita aqui

Tarte de pera e chocolate

Há dias em que nos apetece fazer de cozinhar um programa de lazer e isso geralmente envolve fazer bolos ou uma sobremesa mais elaborada. Fazer esta tarte é um prazer imenso, especialmente pela recompensa de ver o resultado incrível que sai do forno. Não é difícil de fazer, mas leva algum tempo. Façam dela um programa para uma tarde relaxada.

Ver receita aqui

Bolo de chocolate e curgete

A curgete deixa este bolo super húmido e nem vão dar por ela. Um bolo de chocolate com um legume escondido com um resultado final tão delicioso como este.

Ver receita aqui