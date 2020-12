Amêndoas, nozes, pinhões, amendoins, são apenas alguns dos mais concorridos frutos secos. Há quem neles veja um inimigo da linha e um atentado às dietas de emagrecimento. Contudo, são uma das melhores fontes de gorduras insaturadas e de sais minerais. Há que ter especial cuidado na conservação destes alimentos, dado criarem facilmente bolores, extremamente prejudiciais à saúde.

Porque comemos frutos secos pelo Natal?

Os frutos secos estão profundamente ligados às festividades do solstício do inverno. Na Antiga Roma era um presente habitual durante as celebrações e eram especialmente apreciados pelas crianças, que os valorizavam quer como brinquedos (para jogar ao berlinde), quer como comida.

Entre as classes mais abastadas os frutos secos eram cobertos de ouro e serviam para presente e motivo decorativo.

Os Romanos tinham, ainda, um elevado apreço pelos frutos secos, não só pelos benefícios para a saúde que neles descobriram, como também numa dimensão simbólica, atribuindo a esta categoria de alimentos um meio para mitigar a fome, a pobreza e a morte.

Os frutos secos, um a um:

Amêndoa

Do fruto da amendoeira, conhecem-se, em Portugal, duas variedades: a amarga e a doce. A combinação desta última com ovos e açúcar em ponto constitui a base da maior parte dos doces regionais portugueses. São também utilizadas em pratos salgados. A amêndoa é muito nutritiva, adquirindo-se facilmente durante todo o ano.

Valor calórico: Cada 100 g contêm aproximadamente 630 calorias.

Conservação e consumo: Devem ser conservadas em lugar fresco e seco. Com a idade, as amêndoas têm tendência para rançar pelo que se aconselha o consumo das do próprio ano. Depois de descascada a amêndoa é muitas vezes pelada, para o que deve ser mergulhada em água a ferver. Escorre-se imediatamente e pela-se antes de arrefecer.

Proveniência no nosso país: Algarve e Trás-os-Montes.

Amendoim

É um fruto tropical extraordinariamente nutritivo, com uma enorme quantidade de gordura, proteínas e sais minerais. É muito utilizado na alimentação dos povos tropicais. Entre nós utiliza-se como aperitivo, depois de descascado e frito, ou grelhado com sal e pimenta, e também em confeitaria e pastelaria. Comem-se crus, tostados ou salgados.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 600 calorias.

Conservação e consumo: Utilize o óleo de amendoim no tempero das saladas. Ao comprar escolha amendoins de cor uniforme, sem manchas nem vestígios de bolor.

Proveniência no nosso país: Litoral Alentejano.

Avelã

Possui um extraordinário valor nutritivo. Pode ser consumida em cru, podendo ser utilizada em confeitaria e pastelaria finas. Encontra-se à venda com ou sem casca, inteira, picada ou torrada.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 625 calorias.

Conservação e consumo: Não devem ser guardadas durante muito tempo, pois rançam com facilidade. Depois de se lhe retirar a casca, para a libertar da membrana que a envolve, a avelã deve ser ligeiramente torrada no forno, e depois esfregada com um pano.

Figo seco

Tanto os figos frescos quanto os secos são ricos em pectina, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol no sangue. Apesar de ricos em calorias, os figos secos são altamente nutritivos.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 200 a 280 calorias.

Conservação e consumo: Devem ser guardados em recipientes hermeticamente fechados, em local fresco e seco.

Proveniência no nosso país: Algarve.

Noz

Fruto bastante nutritivo, rico em vitamina C e potássio. Quando combinadas com leguminosas são boa fonte de proteína. Pode comer-se como fruto de sobremesa ou ser preparada em doce.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 680 calorias.

Conservação e consumo: Como rança facilmente recomenda-se a sua compra em pequenas quantidades.

Proveniência no nosso país: Centro litoral, Norte Alentejano e Algarve.

Pinhão

É o pequeno grão que se encontra na pinha proveniente do pinheiro. Obtêm-se depois de descascar as pinhas verdes ao sol ou em fornos, de forma a amadurecerem e abrirem. Pode ser consumido como aperitivo ou em preparações de confeitaria e doçaria.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 618 calorias.

Conservação e consumo: Depois de descascados, os pinhões devem ser guardados em lugar seco e fresco. Não deve ser conservado muito tempo pois tem tendência para rançar.

Passas

São obtidas através da secagem das uvas brancas ao sol, ou por desidratação mecânica. Existem diversas variedades: corinto doces e sem sementes, as de málaga, as moscatel e as sultanas.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 302 calorias.

Conservação e consumo: Devem ser guardadas em recipientes herméticos, em locais frescos e secos.

Pistácio

Trata-se de uma noz verde-clara, coberta com uma pele avermelhada. É servido como aperitivo, mas também possui aplicações em gelados e sobremesas. Combina bem com a carne.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 594 calorias.

Conservação e consumo: Deve ser guardado em local fresco e seco.

Tâmaras

As tâmaras são excelentes fontes de potássio, boa fonte de ferro e cálcio, e ricas em fibras. É uma das frutas mais doces. É originária do Médio Oriente. Pode ser consumida ao natural, usada em saladas, bolos e pudins.

Valor calórico: Cada 100 g contêm 300 calorias.

Conservação e consumo: Devem ser guardadas em local fresco e seco.