Faça cubos de gelo decorados com flores para dar mais cor às suas bebidas

É no verão que o uso do gelo em variadas bebidas e até em sopas frias é mais frequente. Por que não fazê-lo de forma mais atraente e original dando-lhes um toque de cor e surpreendendo os seus convidados? Nos meses mais quentes do ano, são, na realidade, muitas as bebidas que consumimos nas quais colocamos gelo. Uma forma de ter as suas bebidas decoradas de uma maneira original e ecológica é fazer os seus cubos de gelo decorados com flores comestíveis e com folhas de plantas aromáticas.

As suas bebidas vão ficar muito mais bonitas e no final, se quiser, pode comer as folhas e as flores, no caso de usar algumas das flores comestíveis que encontra à venda no mercado. As rosas, as cravinas, os cosmos, as calêndulas, os amores-perfeitos, as chagas e o cebolinho são exemplos de flores comestíveis que pode utilizar. Mas poderá optar, também, por plantas aromáticas como a hortelã, o manjericão, os coentros, a salsa, o tomilho, a cidreira, a lúcia-lima, a alfazema, a erva-príncipe e o alecrim.