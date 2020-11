Entrados no último trimestre do ano, a proposta é que nos reconfortemos com um risotto de cogumelos. Aceita a sugestão?

A combinação que escolhi é a de cogumelos e edamame (feijão de soja), mas existem inúmeras opções, com beterraba e espargos; espinafres e cogumelos; entre outras.

Os brócolos são o acompanhamento perfeito, apenas escaldados com sal para que mantenham todas as suas propriedades (a dose bem reforçada de cálcio, por exemplo).