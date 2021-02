Para começar, vai precisar de:

- Uma taça de água com algumas fatias de limão.

- Um recipiente grande com tampa (Hangiri) para manter o arroz quente enquanto faz o sushi.

- Uma esteira de bambu (Makisu), para enrolar o sushi.

- Uma faca de aço de boa qualidade. Mais tarde, poderá especializar a sua coleção de facas: os tipos básicos são o cutelo (deba-bocho), faca grande e pesada com uma lâmina triangular e que corta até ao osso; a faca de legumes (nakiri-bocho), mais leve e de lâmina retangular; e a faca de peixe (sashimi-bocho), comprida, fina e adequada para fazer filetes e para fatiar o sushi enrolado.

- Uma toalha molhada, bem limpa.

- Uma espátula (Shamoji) para virar ou espalhar o arroz de sushi enquanto arrefece.

- Um abanador (Uchiwa) para remover o líquido em excesso e estimular a evaporação. É feito de tiras de bambu cobertas com papel ou seda. Mas um cartão ou uma revista fazem o mesmo efeito.

- Uma tábua de picar (Manaita) que pode ser de madeira, plástico ou resina.

- Pauzinhos (Sashibi).

- Pinças para retirar as espinhas do peixe.

créditos: Louis Hansel/Unsplash

Um dos segredos, o arroz:



Cozer o arroz: comece por lavar o arroz (uma chávena=três rolinhos). Leve o arroz ao tacho, adicione água de forma a cobri-lo. Comece por cozer em lume alto e mexa, com colher de pau, a cada dois minutos. Quando a água ferver, reduza o lume para o mínimo e tape o tacho. Passados seis minutos, certifique-se se a cozedura perdeu a água. Deverá permanecer apenas o arroz. Não deixe queimar e evite utilizar o arroz que fica agarrado ao fundo do recipiente.

- Para acrescentar sabor ao arroz, adicione-lhe vinagre de arroz (1/2 chávena de vinagre por cada três chávenas de arroz + duas colheres de sopa de açúcar + duas colheres de chá de sal). Cozinhe em lume brando até que todos os ingredientes estejam unidos.

Enrolar, enrolar:

- Com a faca, corte as algas nori ao meio, no sentido do comprimento, sobre a esteira (mantenha o lado brilhante da alga virado para baixo). Humedeça as mãos com a água de limão, retire um pouco de arroz e forme com ele uma camada sobre a alga, espalhando para a esquerda e para a direita a partir do centro. Não comprima o arroz. Entre os bagos deve ser possível ver pontos verdes, que são da alga.

- Humedeça novamente as mãos e limpe-as com a toalha, o que deve ser feito sempre que manipula o arroz.

- Deixe um pouco (cerca de 2,5 cm) de alga nos extremos quando espalhar o arroz, com uma ligeira depressão no centro. Aqui irá colocar o peixe (ex. atum ou salmão) ou vegetais (ex. pepino).

créditos: Luigi Pozzoli/Unsplash

- Humedeça e limpe novamente as mãos. Depois coloque os pedaços de peixe ou vegetais escolhidos na depressão. Com muito cuidado, levante o rolo e enrole numa das pontas da esteira até à outra ponta, pressionando ligeiramente.

- Enrole a esteira a partir do outro extremo. O espaço de 2,5 cm que deixou será colado ao outro lado da alga. Seguidamente, pressione a esteira ligeiramente no centro, deslizando as mãos para os lados. Com cuidado, retire a esteira e pressione os extremos da alga para colá-los bem.

- Para servir, use uma faca afiada. Corte três ou quatro pedaços criando círculos recheados com peixe e/ou vegetais.