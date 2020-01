Chegam às mãos ainda quentinhos. O segredo para uns pastéis de nata caseiros

Antes de empreender caminho na confeção destes deliciosos pastéis de nata tenha em consideração as dicas que nos deixa o chefe de cozinha Rui Ribeiro.

- Na impossibilidade de preparar a massa folhada em casa, recorra a uma padaria/pastelaria, normalmente não têm problemas em vender a massa crua.

- Se optar por comprar a massa folhada no supermercado, prefira a congelada às refrigeradas, que não têm tão bom desempenho.

créditos: Faz e Come

- Estes pastéis devem ser cozidos no forno a uma temperatura elevada, entre os 270 ºC e os 300 ºC. Como os fornos domésticos têm como limite 250 ºC, é crucial ligá-lo na potência máxima, com calor em cima e em baixo, e depois.

- Não encha demasiado as formas, pois o recheio pode crescer ligeiramente e tapar o bordo de massa, evitando que esta folhe.

- As formas para os pastéis são mais baixas e abertas do que as próprias para queques.