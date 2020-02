1. Forno na temperatura certa

O forno deve ser previamente ligado nos 180 ºC. Dentro do forno devemos colocar um tabuleiro com água fervida. É fundamental o pudim ser colocado no forno quando este já estiver quente, assim como a água.

2. Atente nas proporções

Em termos de proporções devemos contar com 500 ml de leite gordo ou meio gordo para seis ovos.

3. Leite, açúcar e ovos na quantidade certa

O volume de leite poderá contemplar uma parte de leite condensado. Se assim for, a quantidade de açúcar deverá ser inferior a seis colheres de sopa (devemos contar, sempre, com uma colher de açúcar para cada ovo).

4. Ovos: as regras elementares

Os ovos, que devem estar à temperatura ambiente, são misturados com o açúcar com uma vara de arames. Não se batem os ovos com o açúcar, são antes envolvidos cuidadosamente. Só depois se adiciona o leite, preferencialmente à temperatura ambiente.

5. Que não falte o caramelo

A forma deve ser bem “forrada” com caramelo.

Para produzir um caramelo caseiro, verta num tacho sobre lume médio, 250 g de açúcar e 0,5 dl de água. Sem mexer, vai deixar o açúcar derreter, o que será rápido. O açúcar começa, então a adquirir um tom acastanhado. Bastam alguns segundos e ficará com uma cor mais escura. Está pronto.

Agora que já conhece as regras elementares, lance-se na cozinha: