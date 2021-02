Tiago Bonito, chefe de cozinha no restaurante do hotel Casa da Calçada, não deixa em mãos alheias a sugestão da sobremesa para um momento especial, o Dia dos Namorados.

Dono de uma mesa arrojada no restaurante amarantino que conta com uma estrela Michelin desde 2004, Tiago sugere adoçar a noite mais romântica do ano com um clássico creme brulée, ao qual adiciona o chocolate negro.

Para completar o prato, um exótico creme de gengibre e apontamentos com crumble de canela.

O extra, chega com o gelado de avelã.