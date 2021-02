Crème brulée de chocolate, canela e gengibre

Preparação

Para o creme brulée: colocar a nata a ferver com o pau de canela e deixar em infusão durante uma a duas horas.

Ligar a o forno a 140 ºC e colocar um tabuleiro com água quente.

Colocar a folha de gelatina em água gelada e escorrer bem da água.

Ferver novamente as natas com açúcar. Numa taça, colocar o chocolate partido em pedaços pequenos e juntar a nata a ferver, as gemas e por fim a gelatina.

Passar o preparado pelo passador e encher uma forma retangular previamente forrada com película aderente e levar a cozer a banho-maria 40 minutos.

Retirar do forno, deixar 30 minutos à temperatura ambiente e levar ao frigorífico três a quatro horas.

Para o crumble: misturar os ingredientes todos na batedeira (dica: pode ser na bimby ou trituradora) e levar ao forno a 180 ºC mexendo três a quatro vezes para envolver a bolacha até ficar com uma cor dourada e homogénea.

Para o creme de gengibre: juntar numa taça os ovos, açúcar, gengibre ralado, maisena, sumo de lima e mexer bem. Colocar num tacho e levar a cozer ao lume, e assim que estiver cozido, retirar o creme e passar por um passador o creme e adicionar por fim a manteiga ainda com o creme quente e levar ao frio.

Cortar o crème brulée em retângulos, polvilhar com açúcar mascavado e queimar com a ajuda de um maçarico.

Empratamento: colocar o crème brulée no centro do prato, alguns pontos do creme de gengibre à volta, o crumble numa das pontas e a bola de gelado em cima do crumble.

Por fim decorar com framboesa, hortelã fresca e algodão-doce (facultativo).