No mercado há inúmeras máquinas elétricas com lâminas e rebarbas próprias para moagem e com diferentes opções de moagem. No método tradicional, com recurso ao moinho básico, o utilizador terá de saber quantos grãos vai precisar para a quantidade de café pretendida e moer tantas vezes quantas o necessário para obter a textura de moagem que procura. Os modernos equipamentos permitem rigor na quantidade do grão moído.

Numa loja que faça a moagem do café especifique como o vai preparar pois este passo tem implicações no tipo de moagem do grão. Ou seja, a forma como os grãos são moídos afeta o tempo de extração do café.

Que tipo de moagem utilizar?

A reter, temos várias categorias base de moagem:

- Moagem Grosseira (usada, por exemplo, nas cafeteiras de Café Moca. Uma cafeteira que vai ao lume, composta por duas partes sobrepostas. A água que se verte na parte inferior é forçada a subir quando levanta fervura e atravessa o café que se encontra na parte superior do recipiente).

- Moagem Média (por exemplo, para o método da prensa francesa, um sistema em que o café moído fica em contacto com a água quente por cinco minutos. De seguida, empurra-se um embolo para o fundo da cafeteira, separando o líquido da borra).

- Moagem Fina (ou extra fina, no caso do café Turco, obtido dentro de um recipiente de latão onde se leva café moído, açúcar e água – eventualmente cardamomo).

Nesta última categoria, a moagem fina, considere que deve ser utilizada no método clássico da cafeteira ou no café espresso. A espessura da moagem fina cria obstáculo à passagem da água quente. Logo o líquido vai absorver as qualidades do café.