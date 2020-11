O delicioso Brigadeiro não obriga a experiência na cozinha, sequer a grande preparação no que toca a ingredientes. Apenas precisa de uma lata de leite condensado (370 g), uma colher de sopa de manteiga, três colheres de sopa de chocolate em pó e, finalmente, uma embalagem de chocolate granulado (250 g).

Para preparar estes pecados da gula, verta o leite condensado e a manteiga num tacho em lume médio. Misture bem os dois ingredientes. Sem deixar de envolver, adicione o chocolate em pó. Sempre a mexer, deixe a mistura descolar-se do fundo do tacho. Nesse momento estará pronta para ir a uma taça untada com manteiga.

Deixe arrefecer (pode fazê-lo no frigorífico) e, posto isto, molde as bolinhas com as mãos. Envolva-as, de seguida, no granulado. Está pronto a servir.

Brigadeiros divertidos



Estes brigadeiros de chocolate, deliciosamente aconchegados nas suas formas de papel coloridas, irão agradar a miúdos e graúdos.

Brigadeiros de castanha

Esta receita é para fãs de castanha e chocolate. O aroma da estrela de anis dá-lhe um sabor especial.

Brigadeiros fingidos de chocolate e hortelã

As fibras das tâmaras e o óleo essencial de hortelã são preciosos aliados para facilitar a digestão.