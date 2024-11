De há uns anos a esta parte, o tão apreciado Bolo-Rei vestiu-se de novos sabores. Sem abandonar a rica decoração e a sua massa fofa e aromatizada, o rei da doçaria natalícia reinventou-se. Entre os bolos-reis que prometem surpreender nesta quadra festiva, está o Bolo-Rei de Pistácio e Framboesa do Continente.

Antes de lhe descobrirmos os segredos da confeção, olhemos para a sua beleza. A cor vibrante e o sabor sofisticado do pistácio adicionam um toque especial a esta criação natalícia de massa brioche, fofa e húmida que se eleva com a combinação da compota de framboesa e a pasta de pistácio. Mas um Bolo-Rei que faça justiça ao nome, tem de apresentar uma rica cobertura e esta não desilude: fios de chocolate branco, pistácio tostado e framboesa desidratada, proporcionam um equilíbrio perfeito entre o doce e o crocante. Um verdadeiro festim para os olhos e para o paladar!

Sabia que o pistácio é um ingrediente raro e versátil, apenas cultivado em condições muito especiais? Além disso, é rico em nutrientes e antioxidantes, o que o torna perfeito para dar um toque de sofisticação aos pratos de Natal.

Mas se o Pistácio ainda não tem a sua exclusividade, há variedades para todos os gostos…

Nesta época natalícia há mais mundo à mesa do Continente no que toca ao Bolo-Rei. Não falta o sabor da tradição dos Bolo-Rei e Bolo-Rainha, mas também combinações menos habituais, como o Bolo-Rei de Chocolate e Avelã, uma experiência para quem aprecia sabores intensos e com personalidade; ou o Bolo-Rei de Canela e Açúcar Mascavado, outro clássico no que toca a sabores que harmonizam na perfeição.

Ainda no que toca à diversidade, temos o Bolo-Rei de Figo e Noz com o equilíbrio perfeito entre o doce e o agridoce. Os frutos vermelhos também conquistaram a afeição do Bolo-rei. Neste caso, o Bolo-Rei de Framboesa e Mirtilo, um tributo à cor e à vitalidade. Maçã e fios de ovos, eis dois ingredientes que se associam às nossas melhores memórias doceiras. Sabores familiares que nos acompanham desde a infância e puxam pela nossa portugalidade combinados no Bolo-Rei de Maçã e Fios de Ovos.

A este Bolo-Rei ninguém torce o nariz. E ainda por cima é lindo créditos: Continente

Neste Natal partilhar ainda sabe melhor

O Natal Continente traz-nos um Bolo-Rei muito especial. Esta é uma quadra em que damos e recebemos, um momento de partilhas repletas de significado. A fazer justiça a este tempo em que “todos recebemos mais quando damos mais”, eis o Bolo-Rei Especial Para Partilhar. Chega-nos já separado em duas embalagens unidas por um picotado. Porquê? Para que possamos oferecer a outra metade a alguém especial.

É caso para dizermos que há presentes que assumem um significado especial e que aquecem a alma e o estômago de quem o recebe, mas também animam o espírito de quem oferece.

