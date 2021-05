Não existem dúvidas. A culinária portuguesa é uma das melhores do mundo e são raros os que a provam que não o afirmam com todas as letras. No entanto, variedade é coisa que não falta no continente europeu. São tantas as receitas típicas que é possível dar a volta à Europa sem repetir pratos. Das sopas e das entradas às sobremesas, sem esquecer os (muitos) pratos de carne e de peixe, são muitas as confeções que pode pensar em incluir nos seus próximos roteiros gastronómicos.