The lisbon club 55 é o novo bar gastronómico de portas abertas à cidade de lisboa

O novo projeto do Verride apresenta uma oferta para as mais diversas ocasiões. Nas bebidas, o grande destaque vai para os espumantes, champanhes, e cocktails de autor de Ricardo Vieira, responsável de bar, que combinam com as sugestões gastronómicas do chef Fábio Alves, chef executivo do restaurante Suba. A proposta aqui é de uma cozinha mais leve, à base de snacks, e de petiscos para partilhar, mas que contempla também algumas opções mais elaboradas.

Os tecidos italianos dos cortinados, em tons de azul e dourado, o veludo dos sofás, as madeiras e a imponente pedra compõem o ambiente do The Lisbon Club 55, casa que também apresenta tetos altos e originais do palácio do século XVIII. Ambiente que convida a um encontro ao final da tarde para beber um copo, enquanto se petisca uma das criações do chef, ou para um chá acompanhado de sobremesas, mas também adequado a uma refeição a qualquer hora do dia – entre as 12h30 e as 00h00.

Frederico Domingues

Enquanto se aprecia a decoração, o mais provável é começar a saborear um dos muitos cocktails exclusivos. O Smoky Jalapeño Margarita, com mezcal, sumo de lima, jalapeños, cointreau e sal fumado (18 euros) e o Venezia, com vodka, licor strega, lima e manjericão (16 euros) são duas sugestões. Na lista de espumantes encontra-se apenas uma marca portuguesa, o Kompassus Blac de Noir (16 euros), da Bairrada, entre inúmeras alternativas de champanhes, e espumantes de outras proveniências. A carta das bebidas tem a curadoria de Ricardo Vieira, responsável de bar, e no que aos vinhos diz respeito, a seleção apresentada é de autoria de Augusto Brumatti, o sommelier no restaurante Suba, e do hotel.

O menu criado pelo chef Fábio Alves, pensado para harmonizar com os destaques da carta de bebidas, contempla tanto sugestões para partilhar, ou snacks para começar, como propostas para uma refeição. Como entradas, a sugestão do chef inclui Caviar acompanhado por nata azeda, ovo cozido, blinis e tostas (o preço varia entre os 20 euros - Oscietra de 6 g - e os 295 euros - Beluga de 30 g), Tártaro de lombo maturado com ovo a baixa temperatura e cenoura fumada (19 euros), Bruschetta de lírio fumado, creme fraîche e ovas de truta selvagem (8 euros /duas unidades ou 14 euros /quatro unidades), Presunto de pato, alfaces bio, frutos silvestres e requeijão (14 euros), Camarão ao alho com pão frito e coentros (22 euros) e ostras (14 euros /três unidades).

Frederico Domingues

Para refeições mais leves e rápidas, nada como optar por uma salada – há três à escolha – ou por um Prego de atum em bolo do caco com cebola roxa, wakame e folha arroz crocante (19 euros), um Hambúrguer artesanal do lombo maturado, cogumelo portobello, ovo, cheddar, molho de alcaparras e batata artesanal (20 euros), entre outras sanduiches disponíveis, como a Sanduiche Club com chips artesanais de batata e maionese de ervas (16 euros).

Nos pratos principais destacam-se a Cataplana de ameijoas com pão frito (25 euros), Milhos de sapateira com gamba da costa (20 euros), Bife do lombo maturado “à portuguesa” (22 euros) e Arroz cremoso de Alcácer, cogumelos, espargos e trufa (18 euros). As sobremesas, também possíveis de pedir a qualquer hora, sobressaem nas criações do chef Fábio Alves, com sugestões imperdíveis como a Sericaia com sorbet de poejo e ameixa (8 euros) e o Ananás dos açores grelhado com coco e sorbet de lima (6 euros).

The Lisbon Club 55 Travessa da Portuguesa, 55, Hotel Verride Palácio de Santa Catarina, Rua de Santa Catarina n.º 1, Lisboa Contactos: tel. 211 573 055; email info@verridesc.pt

Anexa ao bar, com ligação através das cortinas de veludo, está a nova Galeria Criatura, um espaço de exposições que inaugurou com trabalhos de Julian Lennon (filho de John Lennon) e Eva Claessens, patente até dia 3 de dezembro, mas que virá a acolher muitos outros artistas. Este espaço está sempre disponível para visita dos hóspedes, e aberto ao público de quinta-feira a domingo das 14h00 às 20h00.