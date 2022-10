De portas abertas desde 2016, o Nomiya é um restaurante de cozinha nipónica na cidade beirã de Viseu. Todas as propostas da carta “são confecionadas com base nas originais técnicas japonesas e com ingredientes vindos diretamente do Japão”, informa a equipa do Nomiya.

No que respeita à oferta que encontramos no menu, o Nomiya destaca três combinados: o “Nomiya” Set (22 euros) é composto por duas entradas mini, 14 peças de sushi, sopa miso e aburi. Aqueles que pretenderem saborear mais entradas poderão optar pelo “Nomiya Experience” (26 euros) que inclui quatro entradas mini, que se juntam às restantes propostas.

Os verdadeiros amantes de sushi contam com a singularidade de sabores do “Nomiya Premium” (60 euros). Este menu representa uma viagem em vários momentos: começa com três entradas, seguem-se 20 peças de sushi premium (com trufa, vieiras, foie gras, toro, hamachi ou camarão), sopa miso e termina com aburis.

Restaurante Nomiya Av. Prof. Dr. Júlio Fragata, n.º 36, Viseu Contactos: tel. 931 788 081

Na lista de entradas e peças principais estão sempre disponíveis ingredientes como vieiras, toro, trufa e foie gras fresco. Hosomaki com trufa, nigiri wagyu com foie gras e o gunkan com ovo de codorniz e trufa, são algumas das propostas também destacadas pelo Nomiya