Com uma clara alusão à pronuncia particular na região, Sóce é o nome deste novo espaço. Após um longo período no estrangeiro, Mauro Loureiro, o chef responsável pelo Sóce, pretende refletir nesta casa de comeres regionais a experiência conquistada até ao momento, e desafia quem visita a cidade a conhecer o restaurante.

Sobre o serviço, Mauro Loureiro sublinha que “temos como manifesto a valorização dos produtos de excelência e da boa comida, e como missão a partilha desta paixão a quem entra no nosso espaço e se senta à nossa mesa. Este é um local onde haverá espaço para a criatividade, irreverência, inquietude e audácia”.

Chef Mauro Loureiro. Sóce

No Sóce é possível encontrar pratos como Moelas, Bochechas de porco e Pica pau de atum. Já os pratos regionais terão igualmente o seu protagonismo, onde se conta com Choco&Chips, Massa de caldeirada e o Tagliatelle de choco, um prato de assinatura do chef.

O Sóce pode ser visitado de terça a sexta-feira, entre as 11h30 e as 15h30 e entre as 17h00 e as 22h30, Sábado, entre as 11h30 e as 22h30 e domingo, entre as 11h30 e as 20h00.

Natural de Fão, no concelho de Esposende, a paixão pela cozinha rapidamente levou Mauro Loureiro além fronteiras. Colaborou no restaurante Terroir Parisien, do chef Yannick Alléno, em França, e no restaurante Pure C, dos chefs Sergio Herman & Syrco Bakker, nos Países Baixos, ambos restaurantes com estrelas Michelin. Após um longo período no estrangeiro, o chef Mauro regressou a Setúbal onde ficou a chefiar a equipa da Taberna do Largo e do Mar ao Largo. Após conclusão do Mestrado de Ciências Gastronómicas na Universidade Nova de Lisboa, assumiu as funções de Coordenador do Curso de Cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal. Abraçou recentemente o projeto de Chef Executivo na NX Academy e abre agora o seu primeiro espaço na cidade de Setúbal.