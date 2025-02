No Santa (Rua São João da Praça, n.º 103), o chef João Lima celebra os sabores do inverno numa ementa especialmente desenvolvida para esta estação do ano e disponível, de segunda a sexta-feira, por 20€. O “Menu Santa à Mesa” inclui entrada e prato principal, explorando ingredientes sazonais e harmonizando técnicas modernas com o patrimônio culinário português.

A cada semana, uma nova seleção de pratos é apresentada, refletindo a assinatura do chef. Em edições anteriores, o chef João Lima trouxe criações como o Creme de castanhas portuguesas, preparado com uma emulsão de castanhas e leite de coco, aquecendo os dias frios. Outras experiências culinárias incluem Tapas de salmão gravlax, uma combinação equilibrada de salmão curado, base negra crocante e creme de avocado, contrastando frescor e intensidade, assim como o Filet de borrego grelhado com molho roti e risotto de mix de cogumelos.

A experiência gastronómica no Santa propõe-se ir além do prato, com um convite para desfrutar do ritmo do bairro. As reservas podem fazer-se pelo telefone 218 872 359.