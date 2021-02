Iniciando a viagem pelas cozinhas do mediterrâneo, nas entradas, a carta sugere desde o clássico Creme de legumes (2,50 euros), ao Hummus (4,50 euros). Optando-se por refeições mais leves, a oferta do Mediterra recai sobre saladas, como a Fatoush (12,50 euros) e a Grega (13,5 euros).

Para os apreciadores de carnes, o Peito de frango marinado com especiarias (13,5 euros) ou o Lombinho de porco com mel e salva (14,5 euros) são duas das opções do menu. Nos peixes, refira-se o Bife de atum braseado (14,5 euros) ou o Polvo assado com massa kataifi (16,5 euros).

No que toca às sobremesas, o chefe de cozinha Nuno Ribeiro apresenta várias opções. Sublinhe-se o Cheesecake vegan com mousse de abacate do Algarve e amêndoa laminada (6,00 euros/fatia, 35,00 euros/inteiro).

Ainda na mesa mediterrânica, mais concretamente a italiana, os interessados encontram na carta o Esparguete de peru com espinafres, tomate assado e queijo Feta (14,5 euros), o Linguinni nero de camarão e puntinilhas (14,5 euros).

Da América Latina, as sugestões recaem nas Empanadas Argentinas, em diferentes variações salgadas e doces (3,5 euros).

Da América do Norte, a carta sugere os hambúrgueres, do clássico de vaca 100% maturado (4,00 euros), ao Hambúrguer de cogumelos com feijão preto e cajú (3,50 euros).

Há, ainda, a opção de encomendar pratos congelados, em formato familiar, como o Bacalhau gratinado com alho-francês, espinafres e couve-flor (35,00 euros), Tofu bio com crosta de coentros (25,00 euros), entre outros; Hambúrgueres, como o Caprese (3,50 euros) ou o Asiático (3,5 euros).

Restaurante Mediterra Edifício Núcleo Central, nº 100, 4º andar Tagus Park Contactos: Tel. 938 344 920

As encomendas fazem-se através do telefone 938 344 920, ou através da Uber Eats. As entregas são feitas de segunda a sábado, entre as 10h00 e as 22h00 e abrangem a zona da Grande Lisboa.