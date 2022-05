A Quinta do Gradil associa-se ao restaurante Emprata, do Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort, situado nas proximidades da vila de Óbidos, com um jantar harmonizado com alguns dos melhores néctares produzidos na região.

A partir das 19h00 os participantes no jantar serão recebidos no hotel do resort com um welcome drink. A partir das 20h00, o serviço prossegue no restaurante Emprata onde será apresentado o Menu Vínico de seis momentos, com vinhos selecionados para harmonizar com a refeição exclusiva.

Os jantares vínicos são uma iniciativa que esta unidade hoteleira irá manter durante os próximos meses, contando em cada mês com uma nova Quinta convidada.

As reservas podem ser feitas através do email nuno.monte@praia-del-rey.com por 75 euros por pessoa.