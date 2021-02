Pão, bacalhau, polvo e bitoque nas entregas ao domicílio do chefe de cozinha Vítor Sobral

Disponível nas lojas de Alvalade, Restelo, Campo de Ourique, a Padaria da Esquina é um exclusivo na aplicação Uber Eats para levar até casa pão fresco, mas não só. Para além dos tradicionais saloio ou papo seco e dos pães de assinatura – o Quino e o Quino Escuro –, no menu há também croissant, pastel de nata, pão de leite, bolo de arroz e salgados, do croquete ao rissol de camarão, entre outros. Para o almoço, há quiche e Bola de enchidos. Os preços começam nos 0,50 euros e vão até aos 14,50 euros.

Pão Esquina. créditos: Grupo Quina

Já a Tasca&Peixaria, resultado da fusão entre os restaurantes Tasca da Esquina e Peixaria da Esquina, chega até aos utilizadores da zona de Campo de Ourique. No menu há entradas, dos Croquetes ao Atum salteado, Lascas de bacalhau e Tártaro de atum. No que respeita aos pratos principais, destaque para o Bacalhau à Brás, Caril de camarão, Bitoque do lombo ou Pernil de porco, com vários acompanhamentos disponíveis como batata frita, legumes salteados, arroz ou Puré de batata. Nas sobremesas, da Mousse de chocolate ao Salame de chocolate e Pão de ló. Os preços variam entre os 3,00 euros e os 34,20 euros.

A experiência gastronómica completa-se com uma linha de produtos pré-confecionados embalados a vácuo. “Chama o Chef” convida a provar o Polvo assado, o Bacalhau confitado, o Pernil no forno ou as Perninhas de galo com Molho de maracujá.

Pernil pré-confecionado e embalado a vácuo. créditos: Grupo Quina

“Os dois conceitos chegam à aplicação com oferta da taxa de entrega entre 17 de fevereiro e 3 de março”, refere a Uber Eats em comunicado, acrescentando: “basta aplicar o código CHEFVITORSOBRAL no separador de ´Promoções` da aplicação e escolher a próxima refeição nos seguintes horários:

Padaria da Esquina Campo de Ourique: segunda a sábado, das 08h30 às 16h00. Domingo, das 08h30 às 14h00.

Padaria da Esquina Alvalade: terça a sábado, das 07h30 às 13h30.

Padaria da Esquina Restelo: segunda a domingo, das 08h30 às 16h30.

Tasca&Peixaria da Esquina: quarta a domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h00 às 21h30.