Os cobiçados hambúrgueres do Mother Burger já podem ser provados no Centro Colombo. Desde 14 de fevereiro que é possível encontrar a hamburgueria 100% vegan no food court do Centro Comercial.

O novo restaurante do Centro Colombo, que é o quinto da cadeia Mother Burger, é plant based, o que significa que não contém produtos de origem animal. Mas, atenção, isso não significa que não tenha, por exemplo, opções com queijo ou bacon — o sabor é igual, mas a composição é vegetal.

Além de dez combinações de hambúrgueres, desde o Your Mamma (com seitan panado) ao Burger Queen (com uma mistura de alimentos que inclui feijão preto e grão de bico), há entradas como nuggets, bolas de queijo picantes, entre outras.

Para complementar, não faltam milkshakes e sobremesas. Espreite o menu completo online.

O pedido pode ser feito fisicamente ou online, neste caso levantando-o posteriormente no restaurante, e desfrutar da refeição no food court do Centro Colombo, no Piso 2.

Existe também a possibilidade de solicitar o take-away. O restaurante funciona entre as entre as 12h00 e a meia-noite.