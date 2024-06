A proposta d’ O Bem Disposto (Herdade de Montalvo) passa por “manter a tradição juntando família e amigos para um final de tarde e noite longa à volta de uma mesa farta, num ambiente animado com música ao vivo, entre os ares do campo e da praia da Comporta, longe do rebuliço da capital”.

À mesa, os participantes no arraial vão encontrar um pouco de tudo o que faz parte da experiência: caldo verde, febras, petiscos, chouriço e sardinhas, assadas nas brasas e sangria. E por falar em petiscos típicos, sempre presentes na carta, estão também o presunto e paínho Ibérico, o queijo de ovelha, as gambas ajillo, croquetes de cogumelos e presunto, gaspacho, ou a Perdiz de escabeche com tostas de pão alentejano.

"O Bem Disposto é mais do que um simples negócio, é uma verdadeira família. Em Lisboa foi ponto de encontro de amigos, porto de abrigo de outros e local de partilha de boas conversas e bons momentos. Sinto um enorme orgulho por tantas pessoas guardarem memórias tão especiais e com saudades recordarem o que vivemos n'O Bem Disposto de Campo de Ourique. No dia 12 de junho voltaremos a ser ponto de encontro no Arraial de Santo António”, afirma Luis Batista, anfitrião e dono do restaurante.