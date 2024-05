Foi a vontade de mudar de vida que fez com que Bruno Marcelino resolvesse trocar as plataformas de petróleo pela criação de um negócio próprio em Lisboa. Com o bichinho da cozinha dentro de si e a vontade de trazer alguma novidade ao setor da restauração, não foi preciso muito tempo até perceber que o seu futuro projeto se iria focar num dos produtos mais tradicionais da gastronomia italiana: a focaccia.

“Já faço focaccias há 20 anos”, começa por explicar ao SAPO Lifestyle o fundador sobre o seu amor por este pão tipicamente italiano de formato retangular feito no forno e de sabor salgado. “Sempre que havia jantares lá em casa fazia uma focaccia. Depois fomos a Itália, vimos este conceito e comecei a fazer experiências com as minhas focaccias.”

E assim nasceu a Focacceria, um projeto idealizado em conjunto com a mulher, Luísa Marcelino, que, entre outras coisas, teve a ideia de adicionar as iniciais BM ao nome. A explicação é simples. Estas tantos nos remetem para o nome do chef [Bruno Marcelino] como para o termo Bread Maniacs (maníacos por pão em tradução livre) que, em duas palavras, consegue resumir o seu conceito divertido: o facto de querer ser um espaço onde os amantes deste tipo de pão podem alimentar a sua loucura.

Dois dos bestsellers: a Doida (recheada com pancetta, creme gorgonzola, cebola confitada, pistácio) e a Demente (recheada com prosciutto Parma, mozzarella, pesto, tomate) créditos: DR

Com portas abertas desde janeiro de 2024 na zona de Belém, atualmente é possível escolher entre 11 variedades de focaccias cujos nomes são uma derivação da loucura, daí o claim “Cada maluco com a sua mania. A nossa são as focaccias”. Louca (uma boa opção para quem gosta de sabores agridoces ao juntar pancetta, creme gorgonzola, cebola confitada e pistácio, 8,50€), Doida (para os fãs de speck, creme trufado, cogumelos, burrata e azeite de trufa, 12,00€), Demente (um clássico feito com presunto de parma, pesto, tomate e mozarella, 9,00€) e Tresloucada (que traz os sabores de Bolonha com a mortadela de pistachio, creme de pistachio, pistachio e stracciatella di bufala, 9,50€) são alguns dos bestsellers da casa, existindo ainda uma opção que pode ser personalizada a gosto.

Para as suas focaccias caseiras - cuja receita é fruto da imaginação e das mãos do Bread Maniac de serviço - o chef apostou numa versão de massa fofa e alta com uma textura leve. “A receita original [que fazia em casa] era bastante diferente desta que foi adaptada para se adaptar melhor aos recheios”, explica Luísa sobre o processo de confeção que é repetido diariamente pelo marido e que gera várias fornadas quentinhas ao longo do dia. O seu interior é composto por ingredientes exclusivos, de qualidade e importados diretamente de Itália. “Não há nenhum produto de charcutaria e queijo que não seja italiano, mas que depois tem um twist nosso. Todos os cremes são feitos por nós.”

A Tábua Alcinada, composta por focaccia, prosciutto Parma, pancetta, speck, mortadela italiana, ventricina, spianata, coppa, taleggio, creme de gorgonzola, creme de parmigiano. créditos: DR

Todos os meses têm uma edição especial limitada, disponível durante uma semana, onde tentam incluir produtos irrepetíveis, únicos e sazonais, como foi o caso da focaccia com puré de castanhas trufado e da focaccia com húmus de beterraba. Já a Finocchiona, dado ao seu sucesso, vai integrar o menu de forma permanente e tem uma história a acompanhar. “Veio cá um italiano que gostou imenso do conceito e da loja e que nos disse ‘Vou agora para Itália e vou-vos enviar um enchido que adoro, a Finocchiona’. Assim que nos enviou fizemos uma focaccia especial em sua homenagem”, recorda o proprietário sobre esta opção recheada com puré de batata assada, parmesão e salsa, rúcula e pesto de tomate.

De forma a garantir uma maior frescura e sabor autêntico, todos os produtos são cortados e recheados na hora à frente do cliente pelo chef e a sua equipa. Apesar de todas as focaccias se destacarem pelo seu tamanho XL e generoso, estas podem ser antecipadas pela tábua Alucinada (disponível em versões para duas ou quatro pessoas a partir dos 12,00€) que inclui uma amostra de diferentes queijos e enchidos, como é o caso de speck, coppa, spianata ou ventricina, que podem ser desfrutadas in loco ou em versão take-away nos jardins da Torre de Belém.

As três sobremesas disponíveis: arroz doce, cheesecake e mousse de chocolate. créditos: DR

Informações Morada: Rua Bartolomeu Dias, 134 A Lisboa Horário: De Terça-feira a Sábado - 12h00 às 19h00/Segunda-feira - 12h00 às 16h00

Já a secção dos vinhos – repleta de opções durienses - e das sobremesas – com três receitas tradicionais entre os 2 e os 3,00€ – adicionam um toque português à carta deste espaço. “A receita do arroz-doce é a receita da minha avó. O cheesecake é uma recriação do requeijão de Seia com o doce de abóbora e a mousse de chocolate é um clássico”, conclui.

