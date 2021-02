Frango grelhado e desossado, sem gorduras, sem fumos e carvão é a especialidade do V!ra, casa que abriu em novembro de 2020. De olhos (e grelhas) postos no Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, o restaurante lisboeta lança uma edição limitada de picante, o “Liga!”, que se junta à coleção de picantes “Livra!”, criada pela equipa do V!ra.

A receita do “Liga!” foi pensada para combinar com a ementa do restaurante, mas é dedicada aos namorados. É uma variação do picante Zézé, disponível na ementa fixa, com ingredientes ditos afrodisíacos como as malaguetas, chocolate, molho de ostras, gengibre, alecrim, canela e pimenta.

créditos: Restaurante V!ra

Já antes o V!ra lançara edições especiais, como uma sandes de frango com recheio do peru, molho fresco agridoce, espinafres e cebola crocante. A criação foi inspirada por uma cliente que perguntou se era possível encomendar peru desossado para o Natal.

O “Liga!” estará disponível apenas a 14 de fevereiro para encomendas por telefone e entregas no Uber Eats, sendo limitado a cem clientes.

Restaurante V!ra Rua Silva Carvalho, nº 190A, Lisboa Contactos: Tel. 934 400 740; e-mail geral@virafrangos.pt

O V!ra é um conceito 100% português, em seis opções, “que utiliza frango certificado, privilegiando o produto nacional. Sem conservantes, sem gorduras adicionadas, temperado com flor de sal e limão e com uma pré-preparação especial numa cozinha central”, refere a equipa do restaurante em comunicado. Ainda sobre a preparação do frango, este “é desossado, marinado e passa por vários níveis de grelha, até atingir o ponto de suculência pretendido e ficar estaladiço”.