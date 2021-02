Desconto em menus de Dia dos Namorados reverte a favor de Centro de Apoio ao Sem Abrigo

A Plateform, responsável pelos restaurantes lisboetas Coyo Taco, ZeroZero, Honest Greens, Vitaminas, Honorato, Wok to Walk ou Talho Burger, informa que irá contribuir com uma doação para o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), através do movimento Plateforall.

Desta forma, a 14 de fevereiro, quem encomendar o menu de dia dos Namorados nos restaurantes já referidos, estará a ajudar “um dos grupos de risco mais afetados pelo contexto atual, as pessoas em situação de sem-abrigo. De recordar que, desde o início da pandemia, o movimento Plateforall já entregou refeições a cerca de 1500 pessoas, através de mais de 20 instituições de saúde e de solidariedade social de norte a sul do país”, sublinha em comunicado a Plateform.

Idealizados para serem partilhados a dois, os menus de Dia dos Namorados reúnem alguns dos pratos mais populares de cada uma das marcas. Será por isso possível optar entre os tacos e quesadillas do Coyo Taco, pratos italianos da ZeroZero ou as saudáveis sugestões do Honest Greens.

créditos: Plateform

“Os valores finais são os cobrados ao consumidor depois de aplicado o respetivo desconto, que reverterá na sua totalidade para o CASA. Os menus estarão disponíveis ao longo de todo o dia 14 de fevereiro (domingo) através das plataformas UberEats, Bolt Food e Glovo”, adianta a Plateform.

Associação de âmbito nacional criada em 2002, o CASA tem como áreas base de atuação o apoio primário à população em situação de sem-abrigo, o apoio a famílias em risco e o apoio a famílias carenciadas. Desde o início da pandemia, a associação tem dependido de trabalho voluntário e doações para fazer frente ao aumento exponencial dos pedidos de apoio.

Os interessados, encontram abaixo a lista com os menus disponíveis em cada um dos restaurantes, assim como respetivos descontos:

Coyo Taco: Coyo guacamole + Taco pollo al carbon (duas unidades) + Quesadilla carne asada + Churros. Antes 40,85 euros, agora 34,75 euros (15 % de desconto que reverte para o CASA).

Honest Greens: Ben's sweet potato fries + Market plate frango com ervas e hummus de espinafres e manjericão+ Market plate vitela grelhada com molho chimichurri e batatas chimichurri + Cauliflower mocha brownie + Matcha love cheesecake. Antes 38,80 euros, agora 34,95 euros (10 % de desconto que reverte para o CASA).

ZeroZero: Spaghetti ai gamberi e peperoncino + Pizza prosciutto arrosto e funghi + Tiramisù + Mousse di cioccolato e nocciole Piemonte. Antes 46,00 euros, agora 41,45 euros (10 % de desconto que reverte para o CASA).

Honorato: Hambúrguer Honorato + Hambúrguer falcão + duas Mousses de chocolate. Antes 33,25 euros, agora 29,95 euros (10 % de desconto que reverte para o CASA).

Wok to Walk: Wok bestSeller + Wok exótico + duas limonadas. Antes 21,70 euros,19,50 euros (10 % de desconto que reverte para o CASA).

Vitaminas: Salada frango e ananás + Salada camarão e brie + duas Mousses de manga. Antes 22,25 euros 19,95 euros (10 % de desconto que reverte para o CASA).

Talho Burger: Hambúrguer Talho Burger + Hambúrguer bacon cheese + dois Brownies de chocolate. Antes 24,90 euros, 22,45 euros (10 % de desconto que reverte para o CASA).