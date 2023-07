O Douro à mesa no novo restaurante Quinta de São Luiz

O rio Douro serve de inspiração primordial para o conceito gastronómico desenvolvido, que tem como pano de fundo as tradições da região duriense e os sabores trabalhados e apresentados de forma informal e orgânica. A essência do fogo lento e das panelas de ferro preto esquecidas ao lume, fazem parte do imaginário recriado, ao qual se juntam matérias-primas como o Bacalhau Salgado Seco, o Polvo do Algarve, a Carne Barrosã DOP, o Porco Bísaro e até o Galo Celta.

Nas tábuas esculpidas a partir de barricas centenárias surgem dispostos os queijos de ovelha com alecrim ou malagueta de Trás-os-Montes e o queijo de cabra biológico, mas também presunto alentejano, fumado e ibérico. Na terra de berço do tomate coração de boi, é também palco de laranjas, toranjas e limões que ganham destaque na cozinha do chef Vítor de Oliveira e se espraiam ao longo de 125 hectares desenhados nos socalcos durienses.

À mesa também chegam os vinhos da casa, das referências de Porto Kopke às colheitas mais recentes DOC Douro da gama São Luiz, sem esquecer o carácter experimentalista de São Luiz Winemaker’s Collection.

créditos: The Vine House

Nos pratos, encontramos entradas como o Creme de santola e coentros, o Presunto de vaca fumado com azeite e manjericão e a Sardinha picante, broa de milho e Mousse de pimento assado. Como início desta experiência gastronómica, a sugestão passa por um Porto Tónico com limões e hortelã da quinta. De seguida, para harmonizar com as entradas, sugerem-se quatro vinhos: entre os Portos o Kopke 10 Anos White e o Kopke 20 Anos White; enquanto nos DOC Douro destacam-se dois vinhos da gama São Luiz Winemaker’s Collection – o Folgazão & Rabigato Branco e o Tinto Cão Rosé.

Nos pratos principais, destaque para o Arroz caldoso de bacalhau e o Polvo do Algarve no pote de ferro, cuja confeção a seco são o garante da preservação plena dos sabores do mar, que acompanham com o Kopke LBV e o São Luiz Reserva Branco. A representar os pratos de carne, ei-los: o Cachaço de Porco Bísaro com legumes assados e a Perna de Galo Celta em arroz de tomate coração de boi, sabores que sobressaem ao serem harmonizados com os vinhos Vintage Kopke 2020 e o Quinta de São Luiz Vinhas Velhas.

Quinta de São Luiz by Chef Vítor de Oliveira E.N. 222 - Adorigo, Tabuaço Contactos: tel. 939 953 311; e-mail book@saoluiz.rest

A tradicional Aletria e o Pudim de ovos com vinho do Porto são exemplos do que pode ser servido no momento final da refeição, sem esquecer a Torta de laranjas da nossa quinta, sobremesa de assinatura do São Luiz by Chef Vitor de Oliveira. A elevar as sobremesas, não poderia faltar um Porto, ou dois neste caso, sendo que a casa sugere o Kopke Tawny 20 Anos e o Kopke Reserva Tawny.

Para além do restaurante, onde é possível degustar as iguarias do chef, existem também outras ofertas disponíveis, como um Piquenique na Quinta de São Luiz. O cesto do piquenique é válido para duas pessoas e tem um valor de 80 euros.