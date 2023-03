No restaurante Le Monument, no coração do Porto, o chef Julien Montbabut tem como principal fonte de inspiração as memórias e experiências resultantes de dois anos a visitar e a descobrir Portugal. Nos menus de degustação deste restaurante, reconhecido com uma estrela Michelin, o chef homenageia os produtos portugueses.

Para celebrar o reconhecimento do guia Michelin, com a atribuição da estrela ao Le Monument – a primeira do grupo Maison Albar em Portugal – o chef Julien apresenta o Monumental Dinner, um evento comemorativo com chefs que admira, conjugando as suas memórias e descobertas por Portugal com a sua matriz francesa. O evento junta dois chefs franceses com duas estrelas Michelin, e um português com uma, numa noite de “estrelas” que promete um menu muito especial.

No dia 23 de março, Julien Montbabut traz a Portugal pela primeira vez Nicolas Fontaine, chef executivo do Le Duende (**), do hotel Maison Albar L'Imperator, em Nîmes, para partilhar a cozinha com Benoît Sinthon, chef do Il Gallo d'Oro (** e *verde), na Madeira, radicado em Portugal desde 2004, e Pedro Pena Bastos, do Cura (*), para desenvolverem um menu. A noite garante partilha de experiências, técnicas e memórias com forte inspiração francesa, ao mesmo tempo que se destaca e valoriza os produtos e sabores portugueses, aos quais Benoît Sinthon e o chef anfitrião se têm dedicado. Pedro Pena Bastos será o representante português neste grupo de excelência, que traz consigo a essência portuguesa e um percurso de renome no panorama gastronómico nacional.

“Estamos muito felizes com a atribuição da estrela Michelin, que marca a nossa estreia neste reconhecido guia. Sendo a primeira estrela do grupo em Portugal - e a minha neste país -, é sem dúvida um incentivo para continuar o nosso trabalho, e celebrar o que temos feito em Portugal, trazendo, pela primeira vez, um chef francês que tanto admiro para este evento”, partilha o chef do Le Monument, Julien Montbabut. “O chef Benoît, também meu conterrâneo, é outro colega de profissão que admiro pelo enorme trabalho na valorização do produto local, que desenvolve há vários anos em Portugal. Mas os meus últimos anos no país têm sido de descoberta, com muitas visitas pelo território para conhecer os melhores sabores nacionais e o melhor que aqui se produz, pelo que fazia todo o sentido reforçar esta ligação e convidar um chef nacional como o Pedro, que admiro igualmente, e que tem posicionado a gastronomia portuguesa num grande nível”, acrescenta o chef.

Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace Avenida dos Aliados, n.º 151, Porto Contactos: tel. 227 662 413

O menu de degustação contará com 12 momentos, iniciando-se às 19h00 com welcome-drink e amouse bouche, seguidos da apresentação dos chefs convidados, na biblioteca do hotel Le Monumental Palace, e prosseguindo depois no restaurante gastronómico Le Monument.

O Monumental Dinner tem um custo de 290 euros por pessoa, e inclui harmonização vínica, que está a cargo do sommelier Diogo Sanches Pereira e do parceiro vínico Niepoort, contando com referências de excelência para acompanhar este menu único. As reservas podem ser feitas através do site ou pelo telefone 227 662 413.