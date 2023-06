O restaurante Barrica, localizado na baixa portuense, já está em contagem decrescente para celebrar a noite mais longa e animada do ano. Pela primeira vez desde a sua abertura, os segredos são revelados e o novo espaço gastronómico acaba de divulgar o menu - habitualmente surpresa - especialmente confecionado para assinalar a noite de São João.

A acompanhar a música tradicional e o espírito da noite sanjoanina, estão os pratos típicos portugueses. Para dar início às celebrações, o menu do Barrica inclui pão, broas, chouriço, manteiga e azeite, tábua de queijos, salada de polvo, salada mista, azeitonas, tomate com mozzarella e salgadinhos. Para prato principal, as sugestões do chef Bruno de Jesus passam pelas sardinhas, picanha, bife da vazia e entrecosto - acompanhados de salada de pimentos, batata a murro e arroz de enchidos.

Para acompanhar as festividades gastronómicas, o menu inclui vinho branco, vinho tinto, espumante e sumos - e sobremesas como pudim, torta, cheesecake e toucinho do céu. O encerramento dá-se com o ponto-alto da noite: a vista para o fogo de artifício da cidade.

No dia 23 de junho, o jantar vai ser servido a partir das 19h30 - em regime buffet - por 50 euros.

O Barrica apresenta, habitualmente, apenas um menu de degustação - composto por couvert, amuse-bouche, entrada, peixe, carne e sobremesa - com a particularidade especial de tudo o que é servido ser surpresa (o menu é entregue num envelope que poderá ser, ou não, aberto até ao final da refeição).

As reservas podem fazer-se pelo telefone 911 551 639 ou através do e-mail barrica@yoursporto.com