Na construção do novo menu, Ciro Piedimonte, chef executivo do Paper Moon Algarve, usou os produtos da costa algarvia na criação de pratos contemporâneos. Camarões grelhados com polenta assada e cogumelos porcini, Vieiras seladas com creme de alho-francês e espargos, Esparguete Gragnano com ameijoas ou Linguine com lagosta Homarus, molho bisque de marisco e tomate cherry são alguns dos novos pratos que integram a carta de inverno do restaurante italiano do W Algarve.

“Com a nossa localização e vista privilegiada, é impossível não nos inspirarmos no oceano Atlântico. O cenário algarvio serviu de inspiração para a carta desta estação, que integra os produtos locais e sazonais tanto em receitas italianas clássicas, como em pratos atuais e receitas originais”, assume o chef Ciro Piedimonte.

Ainda que o destaque vá para o marisco e para o peixe, na carta do restaurante não faltam as pizzas estendidas à mão, as massas frescas ou o risotto. Para começar, nas entradas o chef sugere o Tartar de salmão com abacate e pepino, servido com gaspacho fresco, a Terrina de polvo com salada de vegetais ou o Frito misto de camarões, lulas e curgete servido com molho tártaro. Nos Primi Piatti, os destaques vão para o Risotto de cogumelos porcini com molho de queijo parmesão envelhecido 24 meses, os Gnocchi de queijo ricotta, camarões vermelhos crus e molho bisque ou a Paccheri Gragnano com ragú de marisco.

Nos pratos principais, destaque para o Peixe do dia assado em crosta de sal servido com salada, o Robalo selado com alcachofras grelhadas ou o Ossobuco de vitela servido com risotto de açafrão.

As sobremesas oferecem os sabores da Esfera de chocolate, recheada com gianduja, creme de iogurte e toranja, da Panna cotta de baunilha, crumble de avelãs e calda de framboesa, do Cheesecake de manga e lima ou, para aqueles que não são fãs de doces, da seleção de queijos italianos com geleia de figo caseira.

Paper Moon Algarve W Algarve - Estrada da Gale, Sesmarias, Albufeira Contactos: tel. 289 372 30; e-mail

Situado no topo do W Algarve, com um terraço com vista panorâmica sobre a costa algarvia, o irmão do original milanês Paper Moon Giardino aceita reservas pelo telefone 289 372 300, ou através do The Fork .