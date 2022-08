Mais vegan e vegetariano nas novidades dos restaurantes Pasta Non Basta

Provenientes da horta biológica que o grupo Non Basta explora em parceria com a Semear, os vegetais ganham ainda mais protagonismo no menu do Pasta Non Basta, nos dois restaurantes em Lisboa (Alvalade e Avenidas Novas).

São disso exemplo as Polpette dell’ Orto, almôndegas vegetarianas com molho de tomate e parmesão (7,5 euros), e os Rotolo di Verdure, quatro unidades de massa de pizza recheada com mozarela fiordilatte, beringela, curgete, parmesão e pesto (12,5 euros).

Na secção dos Antipasti há ainda duas outras novidades: o Carpaccio di Manzo, fatias muito finas de vitela com parmesão, rúcula e gremolata de mostarda (12,5 euros), e os Rotolo di Ventricina, nesta versão com recheio de mozarela fiordilatte, ventricina e chutney de pimentos (12,5 euros).

Ziti al pomodoro e burrata. Pasta Non Basta

No que diz respeito às saladas, a equipa do Pasta Non Basta propõe uma nova incursão neste capítulo com a Insalata di Pomodoro e Barbabietola, opção vegana que junta tomate, beterraba assada, gremolata de mostarda e manjericão (7 euros, havendo a hipótese de juntar mozarela por mais 2,5 euros).

Rotolo di Ventricina. Pasta Non Basta

Nos Primi, mantém-se a tendência veggie, com duas novas opções vegetarianas de massa fresca preparadas diariamente com farinhas biológicas Paulino Horta: Ziti al pomodoro e burrata, com molho de tomate, stracciatella de burrata e pistácios (14 euros), e Gnocchi al pesto e pomodoro, com pesto caseiro de manjericão, tomate cherry, rúcula e gremolata de mostarda (12,5 euros). Há ainda um novo prato vegano, o Risotto di Barbietola e Tartufo, confecionado com puré de beterraba e coco, trufa e nozes (14,5 euros).

Para terminar a refeição, a nova entrada na secção “Dolci” é uma combinação clássica de Banoffee, uma gulosa tarte de banana, caramelo e natas batidas com mascarpone (5,5 euros).

Pasta Non Basta Avenidas Novas Av. Elias Garcia, n.º 180B, Lisboa Contacto: tel. 217 979 214 Alvalade Rua Marquesa de Alorna, n.º 17B, Lisboa Contacto: tel. 215 846 772

Mas as boas-novas não se ficam por aqui, principalmente para todos os pais que não dispensam a companhia dos mais pequenos à mesa. As crianças continuam a ter um menu, com três pratos à escolha (Gnocchi al pomodoro, Mini Margherita ou Spaghetti alla Bolognese), mas agora têm direito a um individual com divertidos jogos temáticos, desde quebra-cabeças a pizzas para colorir.

No que toca à decoração, os restaurantes contam com novos cartazes a colorir as paredes e plantas da Green Embassy.