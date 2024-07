Muito procurado por grupos e famílias, é um dos pontos de paragem preferidos dos adeptos mais jovens. Do Luz By Chakall, consegue-se ver o campo completo, assistir ao canal Benfica TV enquanto se come uma pizza feita a gosto ou um tenro e delicioso bife ou hambúrguer. O que não faltam são opções.

Espaçoso e moderno, com uma vista única, este espaço particular, com capacidade para 120 pessoas, conta com a assinatura de Chakall – o chef argentino mais português de Portugal que é também um fervoroso adepto benfiquista. Neste restaurante, o chef combina desde carne argentina, a pizzas italianas, a petiscos portugueses.

A entrada faz-se pela Porta 10 e, depois, subimos até ao primeiro andar (de escadas ou de elevador). Mal entramos, salta-nos ao olho a vista do campo principal do Estádio e do lado direito a cozinha aberta, onde se destaca o forno, de fabrico italiano, que funciona a gás e a lenha, rotativo, e que é um dos pontos centrais desta cozinha. É daqui que saem as saborosas pizzas, que agradam tanto a grandes como pequenos e de que se destacam a tradicional Margherita (14,90) ou as especiais da casa Benfica Diavola (15,40 euros) e 1904 (16,90 euros).

Uma vez sentados, com vista de frente ou lateral para o campo, é hora de pedir. Entretanto, os mais pequenos já estão ocupados a pintar desenhos alusivos ao desporto e às estrelas do Clube.

Para abrir as hostes, um couvert especial, com uma deliciosa focaccia, manteiga de ervas, azeite com uma pitada de vinagre balsâmico, um guloso queijo amanteigado, azeitonas verdes e chutney de maçã (7,90 euros).

Avançamos para as entradas, e a escolha não é fácil, entre os Croquetes de Cachaço de Porco (8,50 euros), o Torricado da Serra da Estrela (8 euros), o Pica Pau (de novilho ou de porco), e o Choco frito com maionese de lima (12,90 euros), sobre o qual recaíu a nossa escolha, entre outros.

Já meios satisfeitos, hora de avançar para o prato principal. Optámos por quatro escolhas distintas para provarmos um pouco de tudo. Uma Salada Caesar de Camarão (que dá à vontade para duas pessoas), e que junta alface, bacon crocante, parmesão, croutons, gambas salteadas em alho e molho caesar (17,40 euros).

Para quem prefere peixe, o delicioso Arroz com Gambas e Corvina, servido num tacho de barro, que dá para duas a três pessoas (34,90 euros), de comer até rapar o tacho.

Para os fãs de carne, a escolha não é fácil, os nossos comensais optaram pelo apetitoso Bife à Luz ( de 200g de vazia) em molho especial do Chef com ovo à cavalo e pickles caseiro, acompanhado de batatas fritas (16,90 euros); e a Picanha à Brasileira (umas tenras 300g de carne Argentina cortada ao estilo brasileiro), servido com chips de mandioca, e acompanhadas de farofa e feijão preto (como manda a tradição) (21,90 euros).

Para os mais pequenos (até aos 10 anos), que ainda não conseguem comer uma dose destas, o Luz tem ainda um Menu Iniciados com sopa, pizza margherita kids ou kids burguer e uma bola de Gelado (12,90 euros).

O Luz by Chakall funciona de domingo a quarta-feira: das 12h00 às 15h00, e às quintas, sextas e sábados, das 12h00 às 15h00 e entre as 19h00 e as 23h00. Morada: Estádio Sport Lisboa e Benfica, Porta 10. Reservas: Telefone 211575808; e-mail reservas@restauranteluz.com

Para rematar a refeição, uma taça de gelado com três bolas, ou uma das sobremesas do dia. No nosso caso, escolhemos uma deliciosa Mousse de Morangos e um Crumble de Maçã à moda da Casa.

Para acompanhar a refeição, uma limonada feita na hora pela barman do Luz, e para quem preferir, uma cerveja, vinho ou até um cocktail da rica carta do bar.

O ambiente é tão agradável, a equipa tão simpática, a acrescentar à qualidade da comida, que as crianças já falam em voltar outra vez.

*Artigo publicado originalmente no site Pequenos e Traquinas