Desde a abertura do primeiro restaurante, há 25 anos, que a carta da La Brasserie de L’Entrecôte apresenta um prato exclusivo, o entrecôte fatiado. Este, é servido com um molho cuja receita é mantida em segredo, confecionado a partir de 18 ingredientes, num recipiente de metal (rechaud) que mantém o prato à temperatura perfeita. A acompanhar a carne, a batata frita à francesa, em palitos longos, finos e estaladiços, é servida à discrição.

La Brasserie de L’Entrecôte Colombo créditos: divulgação

A carta da La Brasserie de L’Entrecôte do Centro Colombo inclui entradas, como o camarão com cogumelos e espargos ao molho espumante, e sobremesas, como o bolo fondant de chocolate. O restaurante aposta também numa seleção de vinhos das principais regiões do país.

O novo espaço instalado no Centro Colombo, com 136 lugares, apresenta um menu executivo ao almoço, de segunda a sexta-feira, até às 15h30, e sanduíches de entrecôte e de salmão. Para quem preferir, há a opção de serviço delivery e take away, e o menu Brasserie à La Maison, que permite a finalização do Entrecôte em casa.

A La Brasserie de L' Entrecôte passa agora a contar com cinco restaurantes: no Chiado, em Lisboa, num edifício pombalino renovado; no Parque das Nações, ao lado do Casino de Lisboa; no Cento Comercial Amoreiras; na Marina de Cascais e no Centro Colombo, na capital.