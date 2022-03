Iguaria típica do Norte, mais precisamente da região do Minho, a cabidela polariza as opiniões e estes chefs irão desafiar os mais cépticos. Uma coisa é certa: no Fogo, dia 29 de março, estes três chefs vão apresentar as suas versões de autor, inspirados pelas suas próprias memórias gastronómicas.

“O Fogo gosta de receber iniciativas como esta, em que junta chefs com percursos sólidos que tratam com muito respeito o produto português. A cabidela é um prato antigo, repleto de costume e tradição, e está constantemente a ser reinterpretado, com novas versões. É esse o convite: uma degustação de três cabidelas diferentes, que mantêm na essência o respeito, a portugalidade e a beleza característicos deste prato”, afirma Alexandre Silva, chef dos restaurantes Loco (com 1* Michelin) e Fogo.

créditos: Fogo

Ideais partilhados por Rodrigo Castelo, chef do Ó Balcão: “Para mim, é sempre um desafio trabalhar produtos tradicionais portugueses e dar-lhes novas roupagens, como faço habitualmente na minha região, Santarém”.

“Alma do Norte”, a cabidela é um prato especialmente querido para Marlene Vieira: “Em vésperas de abertura do meu novo espaço, o Marlene, venho ao Fogo mostrar uma versão mais disruptiva da cabidela, num preview da linha gastronómica que vai ter o meu restaurante. A cabidela está muito ligada às minhas origens e fala-me ao coração”.

Os três chefs vão criar um menu a seis mãos, com três entradas e três pratos principais, e ainda uma sobremesa, o ‘Manjar’ do Fogo.

Como entrada, Alexandre Silva propõe FlatBread de batata e sarapatel, Rodrigo Castelo, Moela de peru grelhada, e Marlene Vieira uma Kushiyaki (lampreia), com molho agridoce e cebolinho. Como prato principal, os chefs apresentam as suas sugestões, algumas modernas, outras familiares: Cabidela de coelho da Avó Sofia (Alexandre Silva), Fraca de coração em cabidela (Rodrigo Castelo) e Cabidela de pato bravo (Marlene Vieira).

A refeição orça os 70 euros/pessoa com as reservas a poderem fazer-se aqui.