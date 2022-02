A partir de 10 de fevereiro, dez fadistas irão partilhar, semanalmente, a arte de “correr o Fado” num ambiente descontraído, mas intimista, frente ao Atlântico, no restaurante Paladar da Guia.

O primeiro serão de fado, quinta-feira, a partir das 21h00, contará com a presença de Maria João Quadros, artista reconhecida pela sua voz única. A fadista irá atuar ao lado dos seus músicos e promete um reportório de cantigas tão familiares quanto originais.

O dedilhar da guitarra portuguesa e o timbre próprio das figuras do fado nacional serão acompanhadas pelo menu do Paladar da Guia, um leque de combinações de petiscos e pratos, da autoria do chef João Pereira, como as Amêijoas à Bulhão Pato, os Cogumelos salteados com chouriço, o Bacalhau à Zé do Pipo ou os Secretos à Paladar.

Paladar da Guia Avenida Nossa Senhora Cabo, nº 101, Cascais. Horário: Quinta a terça-feira, das 11h00 às 00h00 Contactos: tel. 910 051 303; e-mail paladardaguia.reservas@gmail.com

A carta dá conhecer as propostas doces com uma sugestão de Panna Cotta de Frutos Vermelhos ou o Leite Creme Queimado.

