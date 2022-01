O maat Café & Kitchen começa o ano de portas abertas, com duas sugestões imperdíveis.

A pensar em todos aqueles que gostam de uma boa refeição de autor com os olhos postos no rio, o restaurante de fusion dining convida a descobrir dois novos menus completos com pratos de autor retirados da carta, a um preço fixo definido.

Ao almoço ou ao jantar, em qualquer dia da semana em que o espaço esteja aberto, qualquer pessoa pode desfrutar de uma incrível refeição por 35€ ou 48€, neste espaço diferenciador da capital portuguesa.

O Menu de 35€ por pessoa começa com o couvert, composto por broa de milho e pão de trigo barbela, manteiga aromatizada e azeite Paço do Conde extra virgem. Para a entrada, cada pessoa pode escolher uma opção entre ovos rotos trufados com presunto em duas texturas e cogumelo recheado com cremoso de menta e limão guanciale e presunto.

Cada um pode ainda selecionar um prato principal. Mas garantimos que não será fácil escolher entre filetes de pescada com arroz de berbigão e molho tártaro, rabo de boi estufado à antiga com risotto de pêra e lima e risotto de cogumelos com cremoso de trufa.

O mais doce fica sempre para o fim e, neste caso, a escolha será entre tarte de lima com merengue italiano e ananás dos Açores na grelha com gelado Chá Verde Gorreana (homemade). Para acompanhar, estão incluídas água e uma garrafa de vinho Mercantina para duas pessoas.

créditos: maat Café & Kitchen

Já o Menu de 48€ por pessoa inclui o mesmo couvert, mas as entradas vêm todas para a mesa e são para partilhar. Além dos ovos rotos trufados e do cogumelo recheado, pode contar também com o taco MK composto por peixe do dia marinado, abacate, maionese wasabi, ovas massago e nori crocante.

No que toca aos pratos principais não tem de escolher. A opção de peixe é lombo de bacalhau, texturas de grão e legumes grelhados com cremoso de coentros e o prato de carne selecionado é magret de pato em teriyaki fumado, pack choi na brasa, cogumelos e azeite de trufa. Há opção vegetariana para quem preferir um risotto de cogumelos com cremoso de trufa.

Para adoçar a refeição, cada pessoa pode escolher entre o ananás dos Açores e o chocolate a 4 - quatro texturas e quatro intensidades. Este menu é acompanhado por água e uma garrafa de vinho Lua Cheia para duas pessoas.

Aproveite duas experiências gastronómicas cheias de sabor, sempre com uma vista privilegiada sobre o rio. Basta ligar e fazer a reserva indicando que pretende um dos menus (não são acumuláveis com outras campanhas em vigor).

maat Café & Kitchen

Recorde-se que ao fim de semana, o maat Café & Kitchen continua a servir o brunch, que inclui iguarias como croissants, iogurte grego com fruta, mel e granola, brownie de chocolate, ovos (mexidos, Benedict ou escalfados), tosta de salmão, panquecas e Bao.