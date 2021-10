Com a chegada do outono, a Poke House apresenta um novo ingrediente na bowl sazonal: rosbife, uma carne ligeiramente aromatizada para uma bowl saudável e leve.

O “Flavours of the World” é a nova receita com alma internacional da Poke House numa edição limitada e a celebrar ingredientes de diferentes origens, a Ocidente e a Oriente: arroz basmati e integral, rosbife, pak choi, abacate, tomate cherry, Tartara House Sauce, amêndoas e sementes de sésamo.

O objetivo desta mescla de sabores, de acordo com a equipa da Poke House, é a “oferta de uma experiência gastronómica que leva os poke lovers a uma viagem onde a tradição inglesa com o rosbife, se funde com o sabor sofisticado francês do Tartara House Sauce”.

A nova bowl, para provar até 21 de dezembro, transporta-nos até ao sul da China, através do sabor do pak Choi, passando pela Índia, com o arroz basmati e, termina com o abacate, proveniente de Los Angeles. A nova bowl da marca é a primeira com carne de vaca.

A Poke House está também disponível em delivery, nos seus sete restaurantes – Chiado, Strada Outlet, Atrium Saldanha, CascaiShopping, Centro Comercial Colombo, Infante Santo e Miraflores, – através das plataformas Uber Eats, Glovo e Bolt Food.