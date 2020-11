A celebração da colheita da azeitona faz-se na Cantina de Ventozelo com um menu dedicado ao “ouro líquido”. Durante o mês de novembro, o chefe de cozinha Manuel Castro e Silva confeciona pratos que têm na sua génese o azeito novo das azeitonas colhidas na Quinta de Ventozelo, em pleno Douro vinhateiro.

À mesa, poderá saborear o aroma e sabor forte a fruta verde numa Laranja fidalga azeitada ou num Polvo com puré de abóbora, azeite e laranja. Segue-se um Lombo de bacalhau lascado em azeite novo, batata a murro e cebola crua e termina-se este menu com Bolo de azeite ou Pudim de mel com azeite.

Cantina de Ventozelo Quinta de Ventozelo, São João da Pesqueira Contactos: tel. 254 249 670; e-mail: cantina@quintadeventozelo.pt

O menu especial do restaurante da Ventozelo Hotel & Quinta contempla três entradas, uma sopa, um prato principal e duas sobremesas, disponível apenas aos sábados, tanto ao almoço como ao jantar.

A refeição orça os 40 euros por pessoa (sem vinhos).